"Арсенал" Зінченка несподівано втратив очки у матчі з "Брентфордом" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Лондоні закінчився з рахунком 1:1. За "Арсенал" забив Леандро Троссард, а нічию для "Брентфорда" врятував Айвен Тоні.

Українець Олександр Зінченко з'явився на полі з перших хвилин і провів за "Арсенал" весь матч.

У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" займає першу позицію з 51 пунктом і має відрив над "Ман Сіті" у вигляді 6 балів.

Чемпіонат Англії

23-й тур

11 лютого

"Арсенал" - "Брентфорд" 1:1

Голи: Троссард, 66 - Тоні, 74