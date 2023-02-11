"Арсенал" Зінченка несподівано втратив очки у матчі з "Брентфордом" в АПЛ
У 23-му турі чемпіонату Англії з футболу лондонський "Арсенал" зіграв унічию проти "Брентфорда"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч у Лондоні закінчився з рахунком 1:1. За "Арсенал" забив Леандро Троссард, а нічию для "Брентфорда" врятував Айвен Тоні.
Українець Олександр Зінченко з'явився на полі з перших хвилин і провів за "Арсенал" весь матч.
У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" займає першу позицію з 51 пунктом і має відрив над "Ман Сіті" у вигляді 6 балів.
Чемпіонат Англії
23-й тур
11 лютого
"Арсенал" - "Брентфорд" 1:1
Голи: Троссард, 66 - Тоні, 74
- 11 лютого в АПЛ "Челсі" разом з Михайлом Мудриком зіграв внічию проти "Вест Гема".
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