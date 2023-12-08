"Арсенал" Зінченка встановив історичне досягнення в АПЛ

Про це повідомляє OneFootball.

В останньому матчі "Арсенал" переміг "Лутон Таун" у 15-му турі АПЛ з рахунком 4:3. Переможний м'яч був забитий вже у компенсований арбітром час.

Завдяки цій перемозі "Арсенал" став першою командою в історії Англійської Прем'єр-ліги, яка протягом одного календарного року здобула п'ять перемог завдяки голам, забитим після 90-ї хвилини.

Цього року "Арсенал", за який грає Олександр Зінченко, здобув перемогу над МЮ (3:2, гол на 90-й хвилині), "Астон Віллою" (4:2, автогол на 93-й), "Борнмутом" (3:2, гол на 97-й), МЮ (3:1, гол на 93-й) та проти "Лутона" (4:3, гол на 97-й хвилині).