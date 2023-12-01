WhoScored визнав українця найкращим лівим захисником Європи у листопаді

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на WhoScored.

У символічну збірну найкращих футболістів Європи за листопад потрапив український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко. Його середня оцінка за матчі в листопаді – 7.7.

Минулого місяця Зінченко провів 3 матчі в АПЛ, 2 – у Лізі чемпіонів та ще один - у Кубку Англії. У грі проти "Бернлі" українець відзначився голом.

У команді найкращих футболістів Європи місце також знайшлося для Лероя Сане, Усмана Дембеле, Бернарду Сілви, Жеремі Доку, Гаррі Кейна та Родріго.

Фото: WhoScored