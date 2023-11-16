Зінченка нагородили апгрейдом рейтингу у відеогрі EA FC 24

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зінченко отримав інформ-картку у футбольному симуляторі EA Sports FC 24. Розробники відеогри щотижня обирають найкращих футболістів вікенду і нагороджують гравців спеціальною карткою.

Українець отримав картку з покращеними характеристиками та рейтингом 84 на позиції лівого захисника, хоча звичайний рейтинг Олександра Зінченка - 80.

На вихідних Зінченко взяв участь у перемозі "Арсеналу" над "Бернлі" (3:1) в АПЛ. Українець забив третій гол своєї команди.

У "команді тижня" Олександр Зінченко потрапив у компанію до таких зірок, як Кіліан Мбаппе, Карім Бензема та Родріго.

EA FC 24 - нова частина футбольного симулятора, який раніше називався FIFA.