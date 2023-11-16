Зінченка нагородили апгрейдом рейтингу у відеогрі EA FC 24
Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко включений у команду найкращих футболістів тижня за версією EA Sports
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зінченко отримав інформ-картку у футбольному симуляторі EA Sports FC 24. Розробники відеогри щотижня обирають найкращих футболістів вікенду і нагороджують гравців спеціальною карткою.
Українець отримав картку з покращеними характеристиками та рейтингом 84 на позиції лівого захисника, хоча звичайний рейтинг Олександра Зінченка - 80.
На вихідних Зінченко взяв участь у перемозі "Арсеналу" над "Бернлі" (3:1) в АПЛ. Українець забив третій гол своєї команди.
У "команді тижня" Олександр Зінченко потрапив у компанію до таких зірок, як Кіліан Мбаппе, Карім Бензема та Родріго.
EA FC 24 - нова частина футбольного симулятора, який раніше називався FIFA.
- 7 листопада український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик отримав підвищення рейтингу своєї спеціальної картки у відеогрі EA FC 24.
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