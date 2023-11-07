Мудрик отримав суттєвий апгрейд рейтингу у відеогрі EA FC 24
Український футболіст"Челсі" Михайло Мудрик отримав підвищення рейтингу своєї спеціальної картки у відеогрі EA FC 24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Михайло Мудрик отримав апгрейд ігрової картки Showdown завдяки перемозі "Челсі" над "Тоттенгемом" (4:1) в АПЛ. Розробники EA FC 24 нагородили українця підвищенням рейтингу одразу на два пункти - з 85 до 87.
За тиждень до матчу, геймерам запропонували спеціальні картки вінгерів обох команд - Мудрика та Деяна Кулушевського. Перемога однієї з команд гарантувала підвищення рейтингу на 2 пункти, нічия - +1. То ж українець і отримав апгрейд, а швед залишився з 85 рейтингом.
Цікаво, що Кулушевські вийшов на матч з "Челсі" в основі і навіть забив, натомість Мудрик з'явився лише у другому таймі.
EA FC 24 - нова частина футбольного симулятора, який раніше називався FIFA.
Звичайний рейтинг Мудрика - 75.
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21 жовтня "Челсі" та "Арсенал" зіграли в АПЛ внічию, а Михайло Мудрик відзначився голом.
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