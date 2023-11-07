Мудрик отримав суттєвий апгрейд рейтингу у відеогрі EA FC 24

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Михайло Мудрик отримав апгрейд ігрової картки Showdown завдяки перемозі "Челсі" над "Тоттенгемом" (4:1) в АПЛ. Розробники EA FC 24 нагородили українця підвищенням рейтингу одразу на два пункти - з 85 до 87.

За тиждень до матчу, геймерам запропонували спеціальні картки вінгерів обох команд - Мудрика та Деяна Кулушевського. Перемога однієї з команд гарантувала підвищення рейтингу на 2 пункти, нічия - +1. То ж українець і отримав апгрейд, а швед залишився з 85 рейтингом.

Цікаво, що Кулушевські вийшов на матч з "Челсі" в основі і навіть забив, натомість Мудрик з'явився лише у другому таймі.

EA FC 24 - нова частина футбольного симулятора, який раніше називався FIFA.

Звичайний рейтинг Мудрика - 75.