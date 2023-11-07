Мудрик допоміг "Челсі" розбити "Тоттенгем" у лондонському дербі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Мудрик вийшов на заміну на 58-й хвилині за рахунку 1:1. На той час у "Тоттенгема" було на два гравця менше після вилучень Крістіана Ромеро на 33-й та Ієноми Удогі на 55-й хвилині.

"Челсі" скористався чисельною перевагою та завдяки хет-трику Ніколя Джексона довів матч до розгромної перемоги - 4:1.

Мудрик На 89-й хвилині заробив жовту картку.

"Челсі" набрав 15 очок та займає десяте місце. "Тоттенгем" із 26 пунктами йде другим. Лідирує з 27 балами "Манчестер Сіті".

Чемпіонат Англії

11-й тур

6 листопада

"Тоттенгем" - "Челсі" 1:4

Голи: Кулусевскі, 6 - Палмер, 35 (пен.), Джексон, 75, 90+4, 90+7

Вилучення: Ромеро, 33, Удогі, 55 (обидва - "Тоттенгем")