Мудрик допоміг "Челсі" розбити "Тоттенгем" у лондонському дербі
Український футболіст Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" у переможному матчі чемпіонату Англії проти "Тоттенгема"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Мудрик вийшов на заміну на 58-й хвилині за рахунку 1:1. На той час у "Тоттенгема" було на два гравця менше після вилучень Крістіана Ромеро на 33-й та Ієноми Удогі на 55-й хвилині.
"Челсі" скористався чисельною перевагою та завдяки хет-трику Ніколя Джексона довів матч до розгромної перемоги - 4:1.
Мудрик На 89-й хвилині заробив жовту картку.
"Челсі" набрав 15 очок та займає десяте місце. "Тоттенгем" із 26 пунктами йде другим. Лідирує з 27 балами "Манчестер Сіті".
Чемпіонат Англії
11-й тур
6 листопада
"Тоттенгем" - "Челсі" 1:4
Голи: Кулусевскі, 6 - Палмер, 35 (пен.), Джексон, 75, 90+4, 90+7
Вилучення: Ромеро, 33, Удогі, 55 (обидва - "Тоттенгем")
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21 жовтня "Челсі" та "Арсенал" зіграли в АПЛ внічию, а Михайло Мудрик відзначився голом.
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