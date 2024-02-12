Кінець казки "Жирони", приниження "Баварії" та мільярдні прибутки Супербоулу: головні новини світового спорту за тиждень

"Реал" переміг "Жирону" в матчі лідерів Ла Ліги

10 лютого в чемпіонаті Іспанії відбувся один з ключових матчів у боротьбі за чемпіонство. "Реал", який очолював турнірну таблицю з відривом у 2 очка, приймав найближчих переслідувачів з "Жирони".

Мадридці довели свою перевагу в класі та розгромили каталонців рахунком 4:0. "Жирона" не завдала жодного удару по воротах. Дубль зробив Джуд Беллінгем, по голу забили Вінісіус Жуніор та Родріго. Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін вшосте у нинішньому сезоні Ла Ліги відіграв "на нуль".

Українські футболісти "Жирони" Артем Довбик та Віктор Циганков провели на полі по 70 хвилин і були замінені.

Скидається на те, що казка "Жирони", яка зі скромним бюджетом змогла кинути виклик "Реалу" в боротьбі за чемпіонство, закінчилася. Мадридці за підсумками 24-х турів набрали 61 очко та відірвалися від "Жирони" на 5 пунктів.

"Баєр" розгромив "Баварію" у Бундеслізі

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Джеремі Фрімпонг

Лідери чемпіонату зустрілися й у Німеччині. "Баєр" очолював турнірну таблицю, а також випереджав найближчого конкурента - "Баварію" - на 2 очка. Гра у Леверкузені завершилася справжнім приниженням мюнхенців, які нікому не віддавали чемпіонство у ФРН після 2012 року.

За "Баєр" забили Йосіп Станішич, Алехандро Грімальдо та Джеремі Фрімпонг, який у компенсований арбітром час вразив порожні ворота, залишені напризволяще голкіпером "Баварії" Мануелем Ноєром.

"Баєр" переміг 3:0, набрав 55 очок та за підсумками 21-го туру відірвався від "Баварії" на 5 пунктів.

"Канзас-Сіті" переміг "Сан-Франциско" у матчі за Супербоул

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У ніч проти 12 лютого у Лас-Вегасі відбулася головна спортивна подія року в США - фінальний матч Національної футбольної ліги з американського футболу - Супербоул.

У вирішальній грі "Канзас-Сіті Чіфс" переміг "Сан-Франциско 49" з рахунком 25:22.

"Канзас" став першим за останні 19 років клубом, який захистив чемпіонське звання та виграв Супербоул вдруге поспіль. Загалом для "Чіфс" це четвертий титул.

Найкращим гравцем Супербоула-2024 було визнано Патріка Махоумса з "Канзас-Сіті".

Супербоул традиційно відзначився не лише спортивними досягненнями. Він став найбільшим рекламним заходом в історії США із бюджетом у $650 млн на телевізійну рекламу. Вартість 30-секундного рекламного слоту під час трансляції сягнула $7 млн.

Середня ціна квитків на цьогорічний Супербоул також виявилася рекордною та склала $8,5 тис. А телеаудиторія гри у США перевершила 100 млн глядачів.

У виграші залишився й Лас-Вегас, який приймав матч. Місто за один день заробило щонайменше $500 млн. А загалом у США, за оцінками Forbes, вболівальники витратили у день фіналу на їжу, напої, одяг та присвячені грі вечірки понад $17 млрд.

Катар виграв Кубок Азії з футболу

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Кубок Азії завершився прогнозованою перемогою господарів турніру - збірної Катару, яка виграла турнір вдруге поспіль. 10 лютого у фіналі Катар переграв Йорданію з рахунком 3:1.

На шляху до фіналу Катар фінішував першим у групі з Таджикистаном, Китаєм та Ліваном. В плей-офф майбутні переможці здолали Палестину, Узбекистан та Іран.

Багато лідерів азійського футболу виступили на турнірі невдало. Саудівська Аравія зупинилася у 1/8 фіналу, де поступилася Південній Кореї, яку в півфіналі вибила Йорданія. Японію у чвертьфіналі здолав Іран.

Кот-д'Івуар став володарем Кубка африканських націй

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Чимало несподіванок сталося й на футбольному Кубку африканських націй. Гана не змогла вийти з групи. У першому раунді плей-офф збірна ПАР зупинила півфіналістів чемпіонату світу-2022 з Марокко. Камерун на цій стадії програв Нігерії. Чинні чемпіони із Сенегалу поступилися Кот-д'Івуару. Попередні фіналісти з Єгипту програли ДР Конго.

У вирішальному матчі 11 лютого в Абіджані господарі турніру івуарійці зустрілися з нігерійцями.

Кот д'Івуар переміг Нігерію з рахунком 2:1 та став найсильнішим на континенті втретє в історії. За переможців забили Франк Кесс'є та Себастьєн Аллер. У нігерійців - Вільям Трост-Еконг.

Домінування Норвегії та Франції на ЧС з біатлону

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Жулія Сімон

7 лютого у Нове Место стартував чемпіонат світу з біатлону. Перші його гонки позначилися домінуванням збірних Франції та Норвегії.

Французи навіть з одним штрафним колом з відривом у 45 сек виграли змішану естафету, в якій виступали Ерік Перро, Кантен Фійон-Майє, Жюстін Бреза-Буше та Жюлія Сімон. Срібло отримала Норвегія, бронзу - Швеція.

У жіночому спринті перевага Франції також була тотальною - Сімон виграла золото, Бреза-Буше - срібло, а Лу Жанмонно - бронзу. Сімон відстояла свою позицію у гонці переслідування. Срібло отримала італійка Ліза Вітоцці, бронза дісталася Бреза-Буше.

У чоловічому спринті усі три нагороди забрали норвежці. Чемпіоном став Стурла Легрейд, другим фінішував Йоганнес Тінгнес Бьо, третім - Ветле С'ястад Крістіансен. Представники Норвегії нікого не підпустили до п'єдесталу пошани й у гонці переслідування. Бьо став чемпіоном світу, Легрейд здобув срібло, Крістіансен - бронзу.

Українські біатлоністи у боротьбу за медалі втрутитися поки не змогли.

Відбулося жеребкування Ліги націй

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8 лютого в Парижі відбулося жеребкування Ліги націй 2024/25. Україна за його підсумками потрапила у другому дивізіоні в одну групу з Чехією, Албанією та Грузією, з якими сперечатиметься за вихід до найсильнішої ліги.

Допоки серед еліти гратимуть інші. Найгрізніша компанія зібралася у групі 2, куди потрапили Італія, яка виграла Лігу націй-2021, Франція, Бельгія та Ізраїль. У інших квартетах Хорватія, яка грала у фіналі ЛН-2023, зіграє з переможцем першого розіграшу турніру - Португалією, а також Польщею та Шотландією. Німеччина зустрінеться з Нідерландами, Угорщиною та Боснією і Герцеговиною. Чинні чемпіони з Іспанії будуть беззаперечними фаворитами у групі з Данією, Швейцарією та Сербією.