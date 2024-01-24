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Переможні новини 700-го дня війни: українка полетить у космос, Німеччина передасть нам військові гелікоптери

Зіновія Воронович
24 січня, 2024 середа
20:00
Перемога України переможні новини

Серед космічних туристів, які полетять у рейс Virgin Galactic, – українка, Словаччина не перешкоджатиме купівлі зброї для України, а Німеччина передасть гелікоптери Sea King Mk41

Уряд Фіцо не блокуватиме купівлю зброї для України у словацьких компаній

24 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся в Ужгороді з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. У результаті переговорів вони підписали заяву про посилення співпраці країн. 

Завершивши зустріч із Робертом Фіцо, Денис Шмигаль заявив, що прем'єри дійшли згоди з низки питань і мають конкретні домовленості. Зокрема, уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Країни також будуть співпрацювати у питанні постачань з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Крім того, Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Українка 26 січня полетить у космос на кораблі Virgin Galactic

Фото: з ФБ Ліни Бороздіної

 

Українка Ліна Бороздіна, яка мешкає у США, разом з ще трьома космічними туристами вирушить у суборбітальний політ корабля Unity, повідомляє Liga.net.

"Після майже 18 років очікування настала моя черга літати з Virgin Galactic", – заявила вона. На своїй сторінці у facebook вона виставила своє фото у спеціальному костюмі, на рукаві якого поряд прапори України та США. 

Космічні туристи проведуть у польоті 90 хв, зокрема в невагомості. Вартість квитка становить $450 000, включно з депозитом у розмірі 150 тисяч доларів.

Німеччина передасть Україні шість гелікоптерів Sea King Mk41

Німеччина передасть Україні шість списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Про це за підсумками 18-го "Рамштайну" оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами Пісторіуса, Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запчастин до них. Окрім того, Німеччина забезпечить навчання українських військових на гелікоптерах.

"Sea King – перевірений і міцний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу", – сказав Пісторіус.

Естонія приєднається до програми Ор Interfleks із навчання українських військових

У Міноборони Естонії повідомили про рішення приєднатись до британської програми навчання українських військових.

"Естонія оголосила про приєднання до навчальної операції Interfleks під керівництвом Великобританії. Ор Interfleks надала понад 34 тис. українським солдатам основні навички ведення бойових дій на передовій", – йдеться у заяві відомства.

У Міноборони Британії програму Op Interflex характеризували як таку, що "навчає українців виживати і бути смертельно небезпечними у боротьбі проти незаконного вторгнення на їхню Батьківщину". 

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
космос
Словаччина
Естонія
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
Роберт Фіцо
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