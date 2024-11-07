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Головна Статті Росія змінює тактику застосування "шахедів" для атак по Україні, FPV-дрони стають основним засобом ураження на війні. Колонка Сергій Згурця
Аналітика

Росія змінює тактику застосування "шахедів" для атак по Україні, FPV-дрони стають основним засобом ураження на війні. Колонка Сергій Згурця

Сергій Згурець Віталій Бесараб
7 листопада, 2024 четвер
20:06
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Росія все активніше використовує БПЛА Shahed з термобаричними бойовими частинами. Окупанти вважають, що така бойова частина є більш ефективною. Це нова тактика в діях противника, але значну кількість дронів знищують наші сили протиповітряної оборони

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Росія застосувала 106 дронів для атаки по Україні 7 листопада

У ніч на 7 листопада ворог вкотре використав БПЛА Shahed та безпілотники невизначеного типу для атаки по Україні. Було використано 106 дронів, 74 з них було збито, а 25 було втрачено локаційно на території різних областей. Загалом ворог атакував 11 областей та місто Київ. Ворог все активніше використовує БПЛА Shahed з термобаричними бойовими частинами, які створюють під час вибуху  велику температуру. Окупанти вважають, що така бойова частина є більш ефективною. Втім, це терористичні атаки, які націлені для запалювання приміщень під час удару. В будь-якому випадку це нова тактика в діях противника, але значну кількість дронів знищують наші сили протиповітряної оборони. Розуміємо, що посилення української ППО є важливим чинником для боротьби з атаками БПЛА Shahed й іншими засобами нападу.

Держава має змінювати систему підготовки суспільства до затяжної війни

Підполковник, старший офіцер Командування Сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар вважає, що в Україні потрібно реформувати судову систему, правоохоронну систему, а також змінювати систему підготовки всього суспільства до затяжної війни з Росією. В Україні має існувати комплексна підготовка населення до бойових дій. За словами Кишкаря, на жаль, сьогодні практичних кроків до змін саме в цьому питанні немає.

Павло Кишкар повідомив, що Збройні сили України сьогодні націлені на технічне переоснащення та використання більше технологічних продуктів на фронті. Оскільки, до прикладу, FPV-дрони вже не просто використовуються на фронті, як снаряд. Зокрема, це засіб ураження, який вже має штучний інтелект й систему розпізнавання цілей. Павло Кишкар зауважив, що Україна сьогодні відстала від Росії у питанні використання дронів на оптоволокні. На його думку, в цьому питанні найближчим часом будуть позитивні зміни в Силах оборони. Оскільки саме така техніка для ближнього використання буде переважати над усіма іншими засобами. Саме тому сьогодні українським виробникам пропонується сконцентруватись на таких перевірених видах техніки, які будуть ефективними на полі бою.

Павло Кишкар додав, що проблеми в закупівлях для потреб ЗСУ все ще є. Часто для потреб закуповують те, що є в наявності. Насправді ж потрібно купувати те, що потрібно для виконання завдань. Сьогодні в Україні функціонує Агенція з оборонних закупівель. Тому, як наголосив Павло Кишкар, держава має визначити особу, яка б відповідала за закупівлю дронів та розвиток саме цього сектору для потреб ЗСУ. Теж саме стосується й розвитку інших видів озброєння та техніки. Такі кроки значно пришвидшать передачу інформації між військовими та самою агенцією.

В Україні розпочалось виробництво дронів із самонаведенням

Засновник та генеральний директор компанії "Вирій Дрон" Олексій Бабенко розповів, що компанія останні три місяці займалась саме питанням наведення в дронах. За його словами, сьогодні в компанії вже досягли значних успіхів у вдосконаленні денного наведення. Ряд замовлень, які отримує компанія, будуть саме із вдосконаленим денним наведенням на ціль. Також він зазначив, що держава також почала закуповувати дрони з денним наведенням. Бабенко теж повідомив, що навіть на тендери на закупівлі дронів без наведення їхня компанія подає заявку саме з БПЛА, які мають наведення.

Олексій Бабенко розповів, що найголовніше в модифікованих дронах з наведенням є функція круїз-контролю. Це не є великою таємницею, у ворога така функція зʼявилась теж. Бабенко пояснив, що така функція дозволяє працювати в умовах роботи систем РЕБ. Тобто, якщо навіть на дрон буде діяти РЕБ, то він буде летіти в напрямку цілі навіть без звʼязку. Це може врятувати дрон від падіння у зв'язку з впливом РЕБ. Із самонаведенням дрон може зафіксувати ціль на певній висоті й далі самостійно атакувати визначену мішень без участі оператора. Фактично робота оператора зводиться лише до зльоту, пошуку цілі, а далі система вже зробить все замість пілота БПЛА. У компанії працюють над тим, що ефективність ураження від самонаведення дрона досягала 60-70%.
 

Теги:
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Росія
Сергій Згурець
військові
російська армія
ЗСУ
мобілізація
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