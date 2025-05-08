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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті Росіяни порушують від початку доби оголошене "перемирʼя", ворог не полишає спроб перетнути трасу Покровськ-Мирноград-Костянтинівка. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Росіяни порушують від початку доби оголошене "перемирʼя", ворог не полишає спроб перетнути трасу Покровськ-Мирноград-Костянтинівка. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Віталій Бесараб
8 травня, 2025 четвер
20:53
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

8 травня на фронті вже мало б діяти оголошене Росією одностороннє припинення вогню. Ввечері у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія продовжувала штурмові дії по всій лінії фронту і станом на 16:00 відбулось 116 бойових зіткнень. На самій лінії фронту є ділянки з позитивною динамікою, втім, на окремих напрямках ситуація є критичною.

Зміст

В Києві відбувся безпековий форум "Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора".

У війні з Росією, як новою імперською державою, яка визнає лише право сили, Європа не повинна повторити історичних помилок минулого. Не повторити - це допомагати Україні грошима й зброєю, причому в значно більших обсягах, ніж це було попередні три роки ведення бойових дій, забезпечити взаємодію оборонно-промислових комплексів України і європейських держав та сформувати нову концепцію безпеки. Про це все йшлося сьогодні в Києві на щорічному безпековому форумі "Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора". Про це говорили представники НАТО, європейські політики, а головне - генерали європейських армій, які набагато реалістичні і прагматичніше сприймають загрози, які продукує РФ, і визнають потребу спільної взаємодії з Україною. Вони визнають, що Україна і її Збройні Сили це перший й основний рубіж оборони, який не дає просуватись дорогу далі до Європи, випалює ворожий потенціал й дає НАТО і європейським країнам час для того, щоб стати сильнішим й більш готовими до війни.

Ворог продовжує бойові дії, попри оголошене припинення вогню з 8 по 11 травня.

В цей час на фронті мало б діяти оголошене Росією одностороннє припинення вогню. Насправді ж на окремих ділянках фронту ситуація була різною. Десь дійсно було дещо тихіше, на інших напрямках взагалі жодних змін не сталося. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зранку сказав, що це "парадне перемирʼя" виявилось фарсом. Вже ввечері у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія продовжувала штурмові дії по всій лінії фронту і станом на 16:00 відбулось 116 бойових зіткнень

На самій лінії фронту є ділянки з позитивною динамікою, втім, на окремих напрямках ситуація є критичною. З позитивного, сьогодні у бригаді "Хартія" повідомили, що у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, зокрема, 92-ю ОШБр, відновили контроль над природною й дуже важливою ділянкою поблизу села Липці Харківської області. Зокрема, вдалось звільнити понад 200 га лісової території. Бої за це лісництво тривали 5,5 місяців. Ворог втратив на цій ділянці понад 1500 своїх солдатів, понад 200 одиниць озброєння й значну кількість техніки. 


Карта бойових дій у Харківській області станом на 8 травня.

Також позитивна динаміка спостерігається навколо Купʼянська. Там ворог здійснив перекидання частини військ за річку Оскіл й сформував низку плацдармів, що створило загрозу просування до Купʼянська з півночі. Сьогодні наші військові кажуть, що ситуація там стабілізована, а наші підрозділи навіть проводять контратакуючі дії. Зокрема, в напрямку селища Западне, де ворог раніше намагався контролювати цю ділянку.


Карта бойових дій на Купʼянському напрямку станом на 8 травня.

Росіяни не полишають спроб перейти важливу для ЗСУ трасу  Покровськ-Мирноград-Костянтинівка

Критичною залишається ситуація вздовж траси Покровськ-Мирноград-Костянтинівка. Це ділянка на перетині Покровського й Торецького напрямків. Це траса, де ворог вів активні бойові дії й зараз ми маємо констатувати, що ця дорога була під вогнем артилерії й дронів, але вона забезпечує логістику значної кількості наших військ, в тому числі тих військ, які знаходяться в низині. Зокрема, від Костянтинівки, які забезпечують оборону значної ділянки нашої території, а також військам, що утримують околиці Торецька. Зараз на трьох ділянках ворог впритул підійшов до траси, а на одній перейшов за трасу. Зокрема, ми говоримо про населені пункти Малинівка, Нова Полтавка і Новооленівка. Сьогодні в DeepState говорили про те, що в Новооленівці відбулось просування противника. Хоча це сталося дещо раніше, але зараз ворог намагається перейти за цю логістичну трасу і в нього є можливості розвивати наступальні дії або у бік Костянтинівки, або Мирнограда й Покровська. Тому зараз важливо, щоб Генштаб ЗСУ здійснили заходи для блокування й стабілізації цього напрямку.


Карта бойових дій на Покровському напрямку.

Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України

Вчора були повідомлення про те, що Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. Пакет досить значний. Там є ракети до систем ППО, нові системи ППО, боєприпаси до зенітних самохідних установок Gepard, три САУ Zuzana, які закуповуються за німецькі, данські та нідерландські кошти, а також велика кількість БПЛА. Все це потрібно для ЗСУ на лінії фронту. Німеччина залишається стабільним партнером в постачанні озброєння Україні. Серед європейських країн вона залишається лідером у цьому питанні. Варто нагадати, що три системи Patriot ми отримали саме від ФРН, а також значну кількість IRIS-T. В контексті допомоги від Німеччини варто нагадати, що Україна отримала також значну кількість БПЛА. Це розвідувальні та ударні дрони різних типів. Також українські оборонні підприємства активно співпрацюють в розробці й впровадженні нових технологій в наземних роботизованих комплексах й дронах з німецькими компаніями.

Українські виробники активно співпрацюють з німецькими оборонними компаніями

Військовослужбовець ЗСУ, засновник компанії з виробництва дронів "Перший контакт", голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик розповів, що німецька компанія Diehl BGT Defence GmbH & Ko KG активно працює над новими системами озброєння, які будуть постачатись в Україну. За його словами, цього місяця мають розпочатись тестування нового потужного наземного роботизованого комплексу, який буде використовуватись для медичної евакуації. Вже цього року цей НРК має бути поставлений на озброєння Сил оборони України. Також, як наголосив Боровик, технології даного НРК будуть надані іншим виробникам. Компанія Diehl BGT Defence GmbH & Ko KG також має чудові розробки, які потрібно тестувати на лінії фронту. Зокрема, системи подавлення дронів.

Динаміка бойових дій вимагає швидких й ефективних рішень у виробництві зброї.

Валерій Боровик пояснив, що на початку вторгнення Україна приймала будь-яку військову допомогу. Часто це була застаріла несправна техніка. З часом ситуація виправилась. Оскільки військові зрозуміли, що працює, а що не працює. Війна дуже динамічна і якщо контракти були укладені вчора, то сьогодні ця зброя може вже бути неефективною. Валерій Боровик зауважив, що не вся зброя, яка виготовляється у світі, готова до великих повномасштабних війн. Фактично, різна зброя має різне призначення. Він додав, що західні країни продовжують фінансувати виробництво озброєння, яке, на жаль, вже не потрібне Україні. Щоб виправити цю ситуацію є такі представники компаній, як "Нова енергія України" й люди, які працюють на передовій. Ці люди можуть працювати в лабораторіях з інженерами. Саме ці люди можуть створювати й доводити до найвищої ефективності зброю, яка зараз потрібна для бойових дій.

Експорт українського озброєння підвищить ефективність й потенціал підприємства України.

Валерій Боровик вважає, що позитивним рішення дозволити експорт українського озброєння. Він зазначив, що часто українські виробники сидять без контрактів. Саме тому, якщо держава не має можливості зараз закупити озброєння і щоб зберегти команду й обладнання, то відповідно має бути дозвіл на експорт зброї. Українські виробники не мають втрачати потенціал, а найголовніше спеціалістів. Він додав, що сьогодні альянс “Нова енергія України” готовий експортувати комплекси РЕБ, які дуже добре проявили себе на полі бою. Ці комплекси були значно краще вдосконалені насамперед після взаємодії з військовими, які використовували ці системи в бойових умовах. Також компанія готова експортувати окремі зразки ППО, які знаходяться на стадії доопрацювання з деякими компаніями Польщі, Словаччини й Німеччини. Це комплекс тактичного застосування, який здійснює прикриття. І звісно в компанії розглядають пропозиції по випуску дронів за ліцензією.
 

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