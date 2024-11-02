У США волонтери агітують за вподобаного кандидата в президенти, не йдучи із дому: яким чином

Про це розповіла власна кореспондента телеканалу "Еспресо" Леся Вакулюк, що висвітлює виборчий процес у Сполучених Штатах.

У суботу, 2 листопада 2024 року, в неї вийшов репортаж зі штату Пенсильванія, що оцінюється політологами як одним з тих, що "вагається" відносно власних електоральних уподобань, й де результати голосування дійсно можуть виявитися непередбачуваними.

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"Ось так люди проводять агітацію. Це волонтери. Вони встановлюють (агітаційні - ред.) намети в себе на подвір'ях і закликають голосувати", - зазначила журналістка.

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В іншому відео вона показала приватний будинок, прикрашений атрибутикою з нагоди Хеллоувіна та агітацією за одного із кандидатів.