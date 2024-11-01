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Аналітика

Ворог підтягує сили і штурмує з різних боків: тактика РФ на Курщині та ситуація на Торецькому напрямку. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
1 листопада, 2024 п'ятниця
21:36
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

В Курській області українські угрупування діють тривалий час, ворог зазнає значних втрат. Проте ділянка залишається вкрай складною

Зміст

Бої на Курщині

Вадим Мисник, речник ОТУ  "Сіверськ" розповів, що зараз відбувається на Курщині: "У зоні відповідальності нашого угруповання – це північний кордон, Чернігівська, Сумська та частина Харківської області, побудована оборона, ми тримаємо кордон, який є лінією фронту. Найбільш інтенсивні бойові дії та концентрація живої сили і техніки ворога відбуваються на території Курської області, де наші сили оборони продовжують операцію, застосовуючи вигідну тактику. Тут немає укріплених районів, як на Донбасі або Півдні, тому ми використовуємо тактичні прийоми активної оборони. Ситуація динамічно змінюється, інколи навіть кілька разів на день".

Ворог накопичує значні сили, і це вже не ті, що були на початку операції. ОТУ  "Сіверськ" спостерігають зміни у складі ворожих підрозділів. Росіяни задіюють бригади морської піхоти, 155-ту бригаду Тихоокеанського флоту, бригаду з Криму, десантні дивізії, штурмові батальйони, батальйони спецназу. Вони намагаються використати свою перевагу в живій силі та техніці. Ворог починає штурмові дії з різних боків, але коли ЗСУ знищують їхню техніку, росіяни переходять до штурмових дій дрібними групами піхоти по кілька осіб, але дуже часто. Проміжки між такими атаками можуть складати 10-15 хвилин. ЗСУ активно використовують дрони для нанесення максимальних втрат ворогу. Бійці добре знають кліматичні та рельєфні особливості прикордоння і вміло використовують ці знання на території Курської області.

За словами Мисника, місцеве російське населення спочатку побоювалося, але побачило, що українські воїни дотримуються міжнародних правил ведення війни, забезпечують їх водою, їжею, ліками, надають медичну допомогу. 

"ЗСУ брали територію під контроль, не руйнуючи місто Суджа та інші населені пункти. Однак зараз ситуація змінилася. Ворог скидає близько 50 КАБів тільки на цей район. Вдень по 200 обстрілів припадає з різного озброєння. Населення стражддає, люди отримують поранення, і змушені ховатися в підвалах, оскільки Кремль за них забув, не організував евакуацію. Найбільше страждають вразливі верстви населення, зокрема люди похилого віку та інваліди. ЗСУ намагаються забезпечити їх усім необхідним. Місцеві жителі не розуміють, чому їхні села та міста піддаються обстрілам. Згодом вони усвідомлюють, що це наказ Путіна про "звільнення" цієї території. Ми показували їм світлини та відео з України, і тепер вони розуміють, що їхні населені пункти можуть бути зруйновані дощенту. Це викликає у них страх і розчарування, особливо щодо російської влади", - розповів він.

Цей тиждень, як і весь місяць, виявився надзвичайно складним для Сил оборони України. Зараз всі говорять про втрати територій. Дійсно, за оцінками Інституту вивчення війни, ворог просунув оборону ЗСУ на площі понад 400 км. Однак, варто згадати й інші показники, зокрема максимальні втрати противника за місяць. За жовтень було знищено понад 40 тисяч особового складу ворога. Це свідчить про реалії війни на виснаження: ворог просувається, але платить за це високу ціну, втрачаючи живу силу і техніку. Наша головна задача – зробити правильні висновки і забезпечити максимальне виснаження противника на всіх ділянках фронту. ЗСУ тримають оборону на понад тисячі кілометрів, і хоча фронт іноді прогинається під натиском ворога, він не валиться. Є напрямки, де наші воїни воюють мужньо і сміливо. 

Ситуація на Торецькому напрямку

На ній ділянці фронту Сили оборони України тримаються і навіть проводять контратаки, витісняючи ворога, де він намагався закріпитися. Вчора надійшло повідомлення від ОТУ "Луганськ" про те, що ворог залишається на східних околицях міста, і лінія фронту не змінюється, бої тривають в місті та навколо нього. Противник зазнає втрат, 12-та бригада Національної гвардії "Азов" здійснила низку контратак, потіснивши ворога. Це показовий приклад ефективної взаємодії між бригадами та ефективного керівництва, що дозволяє стримувати противника навіть за умов чисельної переваги ворога та використання ним авіації і артилерії.

На цій ділянці також діє 28-ма окрема механізована бригада "Лицарів Зимового Походу".  Євген Алхімов, прес-офіцер 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу описав ситуацію в зоні відповідальності бригади: "За минулий тиждень, як і позаминулий, ворог здійснював штурми невеликими групами, намагаючись виявити наші слабкі місця. Значно зросла активність ворожих дронів. Буквально пару тижнів тому на одну позицію було задіяно 50 дронів", - зазначив він.

Алхімов розповів про взаємодію з добровольцями, які офіційно оформлені в їхній бригаді. За його словами, вони мають великий досвід, багато де воювали і багато чого бачили. Нещодавно відбувся бій з їхньою участю, і взаємодія між підрозділами була чудовою, добре спрацювала артилерія, дрони та касетні боєприпаси. Піхота зробила все, щоб ворог не зміг підійти впритул до позицій. Ворог був своєчасно виявлений і зупинений завдяки координації з дронами та артилерією. Один з бійців, позивний "Француз", добре розмовляє українською, і всі чудово його розуміють. Проблем з комунікацією немає, адже всі досвідчені і знають, що робити. Вони були готові заздалегідь і зустріли противника вогнем.

Щодо використання противником авіабомб і артилерії, ситуація на напрямку залишається стабільною. Найбільша загроза зараз – ворожі дрони. Ворог, мабуть, залучив підрозділ з великою кількістю дронів, бо їх активність значно зросла. Росіяни також використовують дистанційне мінування, що робить ротацію на позиціях дуже небезпечною через можливість натрапити на міни або саморобні вибухові пристрої. Через дрони пресування на цій ділянці є дуже небезпечним, сказав Алхімов.

За його словами, підрозділ безпілотних систем Kurt & Company є дуже потужним і ефективним. Це підрозділ широкого профілю, який працює не тільки з безпілотними системами. Вони ефективно знищують ворога вдень і вночі різними засобами, включаючи дрони-камікадзе. Вони виявляють і знищують все, що рухається, завдяки чудовій розвідці. ЗСУ можуть побачити противника ще до того, як він накопичить достатню кількість сил для штурму, і знищують його групи.

Рекрутинг до 28-ї ОМБр

"Рекрутинг завжди є, як у будь-якій військовій частині, тому що кількість людей це завжди про масштабування задач. Ми зараз ефективно виконуємо задачі, і чим більше людей у нас є, тим масштабніше це буде робитися. У нас є взаємодія між підрозділами, кожен виконує свою роль окремо. Піхота не залишається сама по собі, її завжди підтримують, завжди є спостереження, виявлення противника. Ми не робимо упор на якусь спеціальність, а поступово набираємо рівномірно у всі підрозділи. Вакансій багато, починаючи від піхотинця і закінчуючи фахівцем з РЕБу, зв’язку тощо. Ми завжди відкриті до нових людей", - повідомив Алхімов.

 

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