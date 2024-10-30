На Торецькому напрямку просування ворога немає, - ОТУ "Луганськ"

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На Торецькому напрямку російська окупаційна армія не має просування. Вже дуже довгий час нам вдається його стримувати. Противник, як і раніше, перебуває в східних районах. Щодо евакуації цивільних з міста, то наразі цей процес дуже складний, оскільки противник не зменшив кількість авіаційних та артилерійських ударів по місту. Однак, настільки мені відомо, евакуація продовжується й далі. З міста ще можна виїхати", - повідомила Бобовнікова.

За словами речниці ОТУ “Луганськ”, російські окупанти теж не мають просування біля населеного пункту Неліпівка.

"Південніше Торецька в районі населеного пункту Неліпівка тримають оборону достатньо потужні наші підрозділи. Їм вдається стримувати противника. Також наші підрозділи проводять й контрнаступальні дії. Відтак, ворог теж не має просування й біля Неліпівки", - додала вона.