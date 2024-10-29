"Фронт не сиплеться, прориву немає": військовий експерт Самусь назвав мету ворога на півдні Донеччини

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Фронт не сиплеться, українські воїни здійснюють усі необхідні дії, ведуть оборонні бої, так, відходять, але ведуть оборонні бої. Я нагадаю, що відступати - це не означає, що якийсь крах, чи абсолютно негативний процес. Це дійсно процес, тактичний процес, який необхідно також професійно виконувати. І судячи з усього, що ми не бачимо кадрів, що, наприклад, є тисяча українських військовополонених в якомусь котлі, або росіяни публікують якийсь прохід на 100 кілометрів вперед за добу і так далі, немає цього, немає жодного прориву. Є, дійсно, дуже і дуже важкі бої, особливо на правому фланзі Покровського напрямку. Зараз росіяни роблять туди максимальний наголос, натиск - це Курахівський напрямок, де вони намагаються максимально прорватися і створити загрозу, знову ж таки й Покровську, і для того, щоб продемонструвати: "Ось ми виходимо на межі Донецької області", - розповів він.

Михайло Самусь зауважив, що на півночі Донецької області росіяни "застрягли" у Часовому Яру.

"Бо там насправді, якщо дивитися теоретично, легше пройти оцю відстань до межі Донецької області від лінії фронту, ніж на півночі, де вони застрягли в Часовому Яру, в Торецьку. І в принципі від Куп’янського напрямку ще треба дійти до Краматорська, Слов’янська, і там ще треба дуже і дуже багато їм воювати, щоб вийти на межу Донецької області на півночі саме. То на півдні їм здається це зробити більш реалістично, тому вони зараз і вкидають сюди основні зусилля. Але ще раз підкреслюю, немає краху фронту, я не скажу, що дуже легка ситуація, що насправді все контрольовано і таке інше, але те, що українські підрозділи продовжують професійно проводити оборонні операції - це точно", - додав військовий експерт.