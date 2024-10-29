"Фронт не сиплеться, прориву немає": військовий експерт Самусь назвав мету ворога на півдні Донеччини
Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів, що росіяни кидають усі зусилля, щоб прорватись на півдні Донецької області
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Фронт не сиплеться, українські воїни здійснюють усі необхідні дії, ведуть оборонні бої, так, відходять, але ведуть оборонні бої. Я нагадаю, що відступати - це не означає, що якийсь крах, чи абсолютно негативний процес. Це дійсно процес, тактичний процес, який необхідно також професійно виконувати. І судячи з усього, що ми не бачимо кадрів, що, наприклад, є тисяча українських військовополонених в якомусь котлі, або росіяни публікують якийсь прохід на 100 кілометрів вперед за добу і так далі, немає цього, немає жодного прориву. Є, дійсно, дуже і дуже важкі бої, особливо на правому фланзі Покровського напрямку. Зараз росіяни роблять туди максимальний наголос, натиск - це Курахівський напрямок, де вони намагаються максимально прорватися і створити загрозу, знову ж таки й Покровську, і для того, щоб продемонструвати: "Ось ми виходимо на межі Донецької області", - розповів він.
Михайло Самусь зауважив, що на півночі Донецької області росіяни "застрягли" у Часовому Яру.
"Бо там насправді, якщо дивитися теоретично, легше пройти оцю відстань до межі Донецької області від лінії фронту, ніж на півночі, де вони застрягли в Часовому Яру, в Торецьку. І в принципі від Куп’янського напрямку ще треба дійти до Краматорська, Слов’янська, і там ще треба дуже і дуже багато їм воювати, щоб вийти на межу Донецької області на півночі саме. То на півдні їм здається це зробити більш реалістично, тому вони зараз і вкидають сюди основні зусилля. Але ще раз підкреслюю, немає краху фронту, я не скажу, що дуже легка ситуація, що насправді все контрольовано і таке інше, але те, що українські підрозділи продовжують професійно проводити оборонні операції - це точно", - додав військовий експерт.
- 29 жовтня начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що російська окупаційна армія перебуває за 2,5-3 кілометри від Куп’янська.
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