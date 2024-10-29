Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Фронт не сиплеться, прориву немає": військовий експерт Самусь назвав мету ворога на півдні Донеччини
Ексклюзив

"Фронт не сиплеться, прориву немає": військовий експерт Самусь назвав мету ворога на півдні Донеччини

Марина Клюєва
29 жовтня, 2024 вiвторок
21:51
Війна з Росією зсу артилерія

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів, що росіяни кидають усі зусилля, щоб прорватись на півдні Донецької області

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Фронт не сиплеться, українські воїни здійснюють усі необхідні дії, ведуть оборонні бої, так, відходять, але ведуть оборонні бої. Я нагадаю, що відступати - це не означає, що якийсь крах, чи абсолютно негативний процес. Це дійсно процес, тактичний процес, який необхідно також професійно виконувати. І судячи з усього, що ми не бачимо кадрів, що, наприклад, є тисяча українських військовополонених в якомусь котлі, або росіяни публікують якийсь прохід на 100 кілометрів вперед за добу і так далі, немає цього, немає жодного прориву. Є, дійсно, дуже і дуже важкі бої, особливо на правому фланзі Покровського напрямку. Зараз росіяни роблять туди максимальний наголос, натиск - це Курахівський напрямок, де вони намагаються максимально прорватися і створити загрозу, знову ж таки й Покровську, і для того, щоб продемонструвати: "Ось ми виходимо на межі Донецької області", - розповів він.

Михайло Самусь зауважив, що на півночі Донецької області росіяни "застрягли" у Часовому Яру.

"Бо там насправді, якщо дивитися теоретично, легше пройти оцю відстань до межі Донецької області від лінії фронту, ніж на півночі, де вони застрягли в Часовому Яру, в Торецьку. І в принципі від Куп’янського напрямку ще треба дійти до Краматорська, Слов’янська, і там ще треба дуже і дуже багато їм воювати, щоб вийти на межу Донецької області на півночі саме. То на півдні їм здається це зробити більш реалістично, тому вони зараз і вкидають сюди основні зусилля. Але ще раз підкреслюю, немає краху фронту, я не скажу, що дуже легка ситуація, що насправді все контрольовано і таке інше, але те, що українські підрозділи продовжують професійно проводити оборонні операції - це точно", - додав військовий експерт. 

  • 29 жовтня начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що російська окупаційна армія перебуває за 2,5-3 кілометри від Куп’янська.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Слов'янськ
Військові новини
Куп'янськ
Часів Яр
Покровськ
Торецьк
Курахове
Читайте також:
Автор Валерій Пекар
28 жовтня, 2024 понедiлок
Тисяча від Зеленського: де були економісти?
холодна осінь
Автор Світлана Кравченко
27 жовтня, 2024 неділя
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання з першим снігом
Автор Вадим Денисенко
28 жовтня, 2024 понедiлок
Грузія не цікава жодному із західних гравців
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 44.53
    Продаж 45.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
29 жовтня
21:26
смерть рашистським окупантам
Контингент "С": Росія формує штурмові підрозділи з ув'язнених, хворих на гепатит
20:45
Петер Сіярто
Представник Угорщини поїде на "конференцію безпеки", яку організовують Росія, Білорусь і Сирія, - Politico
20:14
Тетяна Крупа
У МОЗ запевнили, що нинішніх очільників МСЕК не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій
20:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Яку допомогу Україні може надати Південна Корея, поки військові КНДР тренуються на полігонах РФ. Колонка Сергія Згурця
20:05
OPINION
Розколи в суспільстві: вигадка чи реальність
19:55
Юрій Климчук, ФК Рух, УПЛ
"Рух" вибив "Карпати" з Кубка України. Розклад і результати 1/8 фіналу
19:50
діти, злочини росії
З ТОТ Херсонщини на підконтрольні території повернули ще 6 дітей
19:37
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Фронт, зброя, участь КНДР у війні проти України: Єрмак відвідав США та зустрівся з Салліваном
19:29
Леонід Кучма
Після війни економічні контакти з РФ для України не лише можливі, а й необхідні, – Кучма
19:14
мобілізація
В Україні є тенденція на збільшення СЗЧ, – голова Верховного Суду Кравченко
18:59
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
"Я був як пташка в клітці": Зінченко пояснив, чому у 2015 році переїхав у Росію
18:56
Михайло Цимбалюк
Дуже важливо, щоб реформа МСЕК не відбулася шляхом зміни вивіски, – нардеп Цимбалюк
18:55
Ярослав Железняк
"У нас немає зайвих грошей партнерів": Железняк про "тисячу від президента"
18:54
Куп'янськ
Росіяни перебувають за 2,5-3 км від Куп’янська, - начальник МВА Беседін
18:23
Ексклюзив
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
У Defense Express припустили, що атака БПЛА на університет спецназу в Чечні може бути наслідком внутрішнього конфлікту в РФ
18:22
Родрі, Золотий мʼяч-2024
"Золотий м'яч-2024": стало відомо, за кого голосував представник України
18:20
Олександр Мережко
Розраховуємо на посилення допомоги Україні від Південної Кореї, - голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Мережко
18:16
подружжя
У Дії за два місяці роботи онлайн-шлюбу одружилися 600 пар
18:01
Ексклюзив
Тисяча гривень
Аналітик Несходовський пов'язав "тисячу Зеленського" із бажанням підняти статус "Нацкешбеку"
18:00
OPINION
Російський "тіньовий флот": ризики для довкілля як підстава для нових санкцій
17:38
Ексклюзив
Віктор Орбан
Конструктиву з Орбаном бути не може, - голова угорської громади Києва Томпа про перспективи відносин із Будапештом
17:33
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Лідер збірної України відновився від травми перед вирішальними матчами Ліги націй
17:33
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський в оточенні прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Сторе (ліворуч) і прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона перед відвідуванням засідання Північної ради 2024 року в Рейк’явіку, Ісландія, 28 жовтня 2024 р.
Зеленський в Рейк'явіку зустрівся з прем'єрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії
17:02
Після смерті Ліама Пейна всі альбоми One Direction повернулися до чартів
16:56
Ексклюзив
Танки РФ
Військовий експерт Снєгирьов назвав чинники, які сприяли тактичним успіхам росіян на фронті
16:55
Торецьк, Донеччина, війна
З початку доби на фронті відбулося 104 ворожі атаки. Росіяни зосередились на Куп’янському та Курахівському напрямках
16:29
Вінісіус Жуніор, Реал, Ліга чемпіонів
У France Football пояснили, чому Вінісіус програв Родрі в боротьбі за "Золотий мʼяч"
16:18
Фільм "Перший ряд" від Сари Джессіки Паркер про Олександра Будька Терена покажуть на кінофестивалі в США
16:15
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо особливості процедури списання військового майна
16:05
Андрій Костін
Верховна Рада підтримала звільнення Костіна з посади генпрокурора
16:03
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
Володимир Путін
Путін провів тренування стратегічних сил ядерного стримування
16:00
OPINION
Держдума РФ призначила Юлію Навальну спаринг-партнеркою Путіна
15:42
На ТОТ окупанти змушують дітей присягати на вірність Росії, - Спротив
15:04
Оновлено
Кадиров заявив про атаку БПЛА на російський університет спецназу в Чечні
15:03
НМТ
У 2025 році НМТ складатимуть з чотирьох предметів, ДПА не буде
14:52
дрони
Уряд законтрактував 1,6 млн дронів із початку року: скільки з них уже поставили на фронт
14:50
Від початку року в Україні виявили майже пів тисячі випадків поширення реклами недержавною мовою
14:43
Пресреліз
Проєкт Leave no one behind partnership на Львівщині
Leave no one behind partnership: як на Львівщині працюють табори підприємництва та іновацій
14:41
Ілюстративне фото
РФ атакувала Одещину ракетами: загинув чоловік, який перебував біля моря
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV