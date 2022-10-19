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Артилерія ЗСУ вдарила по 3 пунктах управління росіян. Під обстріл також потрапили міст і понтонна переправа

19 жовтня, 2022 середа
19:30
війна з Росією гаубиця FH-70

Українська артилерія та ракетні підрозділи вдарили по 3 пунктах управління росіян на окупованих територіях

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - пишуть у Генштабі.

Українська авіація протягом поточної доби, 19 жовтня, завдала десять ударів по окупантах. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій ЗРК противника.

Підрозділи ППО збили 4 крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 та тринадцять БПЛА “Shahed-136”.

Артилерія уразила 3 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки. Постраждали також станція РЕБ, 1 міст та 1 понтонна переправа.

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