Артилерія ЗСУ вдарила по 3 пунктах управління росіян. Під обстріл також потрапили міст і понтонна переправа
Українська артилерія та ракетні підрозділи вдарили по 3 пунктах управління росіян на окупованих територіях
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - пишуть у Генштабі.
Українська авіація протягом поточної доби, 19 жовтня, завдала десять ударів по окупантах. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій ЗРК противника.
Підрозділи ППО збили 4 крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 та тринадцять БПЛА “Shahed-136”.
Артилерія уразила 3 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки. Постраждали також станція РЕБ, 1 міст та 1 понтонна переправа.
- У середу, 19 жовтня, російський агресор завдав 4 ракетних і 11 авіаційних ударів по території України. Також задіяли 9 дронів-камікадзе "Shahed-136", які вилетіли з Білорусі.
- Окупаційна влада Запорізької області провела "перепис" населення, яке залишилось на тимчасово окупованих територіях.
- Завербовані російські військові з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають свої підрозділи і намагаються повернутись на територію Росії.
- Російські окупанти примусово залучають мирне населення до фортифікаційних робіт у Херсоні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.79
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.5
- Актуальне
- Важливе