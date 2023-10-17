Артоб'єкти з частин зброї та техніки: у Києві відкриють благодійну виставку

Про це інформують організатори.

На виставці покажуть понад 20 артоб’єктів. Серед них є прикраси з латунних гільз, які знайшли волонтери біля Ізюма, від скульптора та ювеліра Володимира Балибердіна, чиї роботи є в Музеї історичних коштовностей Національного історичного музею України.

Також на виставці буде стіл з уламків гелікоптера "Алігатор", який наші військові збили біля Ізюма.

І ще одна робота – скульптура Мадонни з уламків ракети Х-31, яка упала у Києві в травні 2022 року. І багато інших цікавих експонатів.

"Проєкт покликаний нагадати, що мистецтво може змінювати світ, може перетворювати знаряддя вбивства на символи відродження. Україна ніколи не буде такою, як раніше, але навіть з понівечених уламків українці здатні творити прекрасне. Прийде час і ми переможемо, прийде час і Україна трансформується і стане ще кращою, ніж була. І саме мистецтво має відображати цю трансформацію, демонструвати світу нову Україну та формувати новий імідж країни", – пише пресслужба.





Фото: War Artists Union

Виставку артоб’єктів відкриють у фоє бізнес-центру City Zen Park 20 жовтня о 18:00. Вхід вільній.

На презентації буде благодійний аукціон, де можна буде купити декілька трофеїв. Гроші від аукціону підуть на допомогу воїнам у зонах бойових дій.

Тривалість виставки з вівторка по суботу з 11:00 до 19:00, а менеджер з продажу буде присутній з 16:00 до 19:00.

Довідково. War Artists Union - проєкт для об’єднання митців з різних куточків України, які створюють унікальні артоб’єкти для інтер’єру. Він демонструє, як мистецтво перетворює інструменти вбивства на символи відродження.