Артоб'єкти з частин зброї та техніки: у Києві відкриють благодійну виставку
З 20 жовтня у Києві можна буде побачити артоб’єкти, які зробили з фрагментів зброї та техніки. Це перша виставка таких робіт, які показують, як мистецтво допомагає перебудувати наратив війни та відновити життя
Про це інформують організатори.
На виставці покажуть понад 20 артоб’єктів. Серед них є прикраси з латунних гільз, які знайшли волонтери біля Ізюма, від скульптора та ювеліра Володимира Балибердіна, чиї роботи є в Музеї історичних коштовностей Національного історичного музею України.
Також на виставці буде стіл з уламків гелікоптера "Алігатор", який наші військові збили біля Ізюма.
І ще одна робота – скульптура Мадонни з уламків ракети Х-31, яка упала у Києві в травні 2022 року. І багато інших цікавих експонатів.
"Проєкт покликаний нагадати, що мистецтво може змінювати світ, може перетворювати знаряддя вбивства на символи відродження. Україна ніколи не буде такою, як раніше, але навіть з понівечених уламків українці здатні творити прекрасне. Прийде час і ми переможемо, прийде час і Україна трансформується і стане ще кращою, ніж була. І саме мистецтво має відображати цю трансформацію, демонструвати світу нову Україну та формувати новий імідж країни", – пише пресслужба.
Фото: War Artists Union
Виставку артоб’єктів відкриють у фоє бізнес-центру City Zen Park 20 жовтня о 18:00. Вхід вільній.
На презентації буде благодійний аукціон, де можна буде купити декілька трофеїв. Гроші від аукціону підуть на допомогу воїнам у зонах бойових дій.
Тривалість виставки з вівторка по суботу з 11:00 до 19:00, а менеджер з продажу буде присутній з 16:00 до 19:00.
Довідково. War Artists Union - проєкт для об’єднання митців з різних куточків України, які створюють унікальні артоб’єкти для інтер’єру. Він демонструє, як мистецтво перетворює інструменти вбивства на символи відродження.
- 11 жовтня у столиці Литви Вільнюсі відкрили фотовиставку "Варшава - Маріуполь: міста руїн, міста боротьби, міста надії", на якій представлені світлини з польської столиці під час Другої світової війни та українського Маріуполя після вторгнення росіян.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.13
- EUR Купівля 39.51Продаж 40.61
- Актуальне
- Важливе