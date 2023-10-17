Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Артоб'єкти з частин зброї та техніки: у Києві відкриють благодійну виставку

Артоб'єкти з частин зброї та техніки: у Києві відкриють благодійну виставку

17 жовтня, 2023 вiвторок
15:28
Культура На фото: Артоб'єкти з частин зброї та техніки

З 20 жовтня у Києві можна буде побачити артоб’єкти, які зробили з фрагментів зброї та техніки. Це перша виставка таких робіт, які показують, як мистецтво допомагає перебудувати наратив війни та відновити життя

Про це інформують організатори.

На виставці покажуть понад 20 артоб’єктів. Серед них є прикраси з латунних гільз, які знайшли волонтери біля Ізюма, від скульптора та ювеліра Володимира Балибердіна, чиї роботи є в Музеї історичних коштовностей Національного історичного музею України.

На фото: Артобєкти з частин зброї та техніки

Також на виставці буде стіл з уламків гелікоптера "Алігатор", який наші військові збили біля Ізюма.

На фото: Артобєкти з частин зброї та техніки

І ще одна робота – скульптура Мадонни з уламків ракети Х-31, яка упала у Києві в травні 2022 року. І багато інших цікавих експонатів.

"Проєкт покликаний нагадати, що мистецтво може змінювати світ, може перетворювати знаряддя вбивства на символи відродження. Україна ніколи не буде такою, як раніше, але навіть з понівечених уламків українці здатні творити прекрасне. Прийде час і ми переможемо, прийде час і Україна трансформується і стане ще кращою, ніж була. І саме мистецтво має відображати цю трансформацію, демонструвати світу нову Україну та формувати новий імідж країни", – пише пресслужба.

На фото: Артобєкти з частин зброї та технікиНа фото: Артобєкти з частин зброї та техніки
На фото: Артобєкти з частин зброї та техніки

Фото: War Artists Union

Виставку артоб’єктів відкриють у фоє бізнес-центру City Zen Park 20 жовтня о 18:00. Вхід вільній.

На презентації буде благодійний аукціон, де можна буде купити декілька трофеїв. Гроші від аукціону підуть на допомогу воїнам у зонах бойових дій.

Тривалість виставки з вівторка по суботу з 11:00 до 19:00, а менеджер з продажу буде присутній з 16:00 до 19:00.

Довідково. War Artists Union - проєкт для об’єднання митців з різних куточків України, які створюють унікальні артоб’єкти для інтер’єру. Він демонструє, як мистецтво перетворює інструменти вбивства на символи відродження.

  • 11 жовтня у столиці Литви Вільнюсі відкрили фотовиставку "Варшава - Маріуполь: міста руїн, міста боротьби, міста надії", на якій представлені світлини з польської столиці під час Другої світової війни та українського Маріуполя після вторгнення росіян.

Новини
мистецтво
Війна з Росією
Читайте також:
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
17 жовтня, 2023 вiвторок
ССО підтвердили удар по аеродромах в Луганську та Бердянську. Знищено 9 гелікоптерів та склад боєприпасів
вибори у Польщі
17 жовтня, 2023 вiвторок
Вибори у Польщі: пораховано 100% бюлетенів, до парламенту проходять п'ять політсил
Карта бойових дій Авдіївка_1310
16 жовтня, 2023 понедiлок
Офіцер ЗСУ: Отримавши відсіч, ворог відмовився від піхотних штурмів Авдіївки
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 39.51
    Продаж 40.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 жовтня
15:32
Ексклюзив
Вибух у тимчасово окупованому Бердянську
"Туди їхали всі швидкі міста": заступник голови райради про вибухи на аеродромі у Бердянську
15:27
Tesla
Tesla відкличе зі США майже 55 тис. авто Model X: у чому причина
15:14
Шведці після втрати руки поставили інноваційний протез, який з’єднується з кістками, м’язами та нервами жінки
15:07
Військовим дозволили списувати втрачене у бою майно за спрощеною процедурою
14:46
КНДР
Південна Корея звинуватила КНДР у допомозі ХАМАСу в атаках на Ізраїль
14:43
Верховна Рада
Важливий крок для початку перемовин про вступ України у ЄС: ВР підтримала закон про фінмоніторинг політично значущих осіб
14:35
Європарламент
Європарламент підтримав €50 млрд допомоги Україні на 4 роки
14:31
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:26
Ексклюзив
Зеленський
Ізраїль намагається зберегти відносини з Москвою, - політолог про ймовірну відмову Зеленському у візиті
14:12
Володимир Зеленський
"Маємо результат у нашому просуванні вперед": Зеленський провів Ставку
14:10
Заходи безпеки у Ватикан
Карабінери з автоматами на площі Святого Петра: Ватикан взяли під посилену охорону
14:08
OPINION
Борислав Береза
Ізраїльтяни втечуть з Близького Сходу в Україну. Історія російської ІПСО
14:05
Верховна Рада
Рада підтримала в першому читанні розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки
13:57
молоко
Албанія відкрила для України ринок молочної продукції
13:54
Інтерв’ю
Юрій Ніколов
"Без політичної волі першої особи корупція не зникне". Велика розмова Еспресо із Юрієм Ніколовим
13:50
Оновлено
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
ССО підтвердили удар по аеродромах в Луганську та Бердянську. Знищено 9 гелікоптерів та склад боєприпасів
13:36
Авдіївка
В Авдіївці вже близько пів року не можуть знайти дитину, яка підлягає обов'язковій евакуації
13:34
Ліонель Мессі
Мессі увосьме отримає "Золотий м'яч", - Sport.es
13:21
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Німеччина допомагатиме Україні попри події на Близькому Сході, - Бербок
13:20
зерно, експорт
З портів Одещини тимчасовим коридором вийшло ще три судна
13:18
На фото: Андрій Білецький
"Дисципліна, яка досягалася розстрілом": командир Третьої штурмової бригади розповів про тактику РФ на Бахмутському напрямку
13:16
дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу
В Україні повністю відновили 410 об'єктів медзакладів зруйнованих Росією, - МОЗ
13:14
Верховна Рада
Рада провалила голосування за вилучення у громад "військового" ПДФО. Буде повторне друге читання
12:59
Ексклюзив
Джо Байден
Візит Байдена в Ізраїль може вплинути на початок наземної операції в Газі, - політолог
12:58
погода осінь
Холодно, але без дощу: прогноз погоди на 18 жовтня від Наталки Діденко
12:58
путін та орбан
"Угорщина ніколи не хотіла протистояти РФ": Орбан і Путін зустрілись в Пекіні
12:41
Оновлено
Обстріл Херсона 17.10.2023
РФ вдарила по Херсону та селищу поблизу міста: поранено 6 людей
12:39
Сергій Марченко
Зменшити залежність від зовнішнього фінансування Україні вдасться за 5-10 років після завершення війни, – Марченко
12:34
Ексклюзив
Польща все ще підтримує Україну, і це видно неозбоєним оком
Качинському не вдалося перетворити Варшаву на Будапешт, - польський політик Чех
12:27
ядерна зброя росії
РФ оголосила, що відкликає ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань
12:24
Збирав розвіддані про "Гвардію наступу"МВС України: на Київщині СБУ затримала російського агента
12:23
Кадр з фільму Довбуш
Фільм "Довбуш" зібрав в українському прокаті 61,8 млн грн: скільки квитків продали
12:22
Денис Шмигаль
США виділили $522 млн на відновлення енергосистеми України, - Шмигаль
12:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українці у Великій Британії можуть залишитися без даху над головою, російська ПВК "Редут" вербує найманців, а Путін поїхав у Китай. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня
12:13
Леонід Пасічник
Склав присягу на вірність конституції РФ: ватажкові "ЛНР" Пасічнику оголосили нову підозру
12:04
відео з ізраїльською заручницею
ХАМАС опублікував відео з ізраїльськими полоненими, ЦАХАЛ вважає це психологічним терором
12:04
На фото: Андрій Білецький
"Це дуже важливий, але все ж епізод контрнаступу": Білецький розповів про пріоритетність звільнення Андріївки на Донеччині
12:03
OPINION
Юрій Касьянов
Захід вимагає виборів. І не просто так
11:52
гуртожиток коледжу, Слов'янськ
Вночі окупанти влучили в гуртожиток коледжу в центрі Слов'янська: під завалами двоє людей
11:48
Ексклюзив
Атака на аеродроми поблизу Бердянська та Луганська: генерал Романенко розповів, якою зброєю ЗСУ могли завдати удару
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV