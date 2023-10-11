"Варшава - Маріуполь: міста руїн, боротьби, надії": у Вільнюсі відкрили фотовиставку про схожість нацистів та росіян

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Зазначається, що захід демонструє схожість методів нацистів та росіян щодо знищення міст. На 16 парах фотографій можна побачити задокументовані свідчення злочинів обох режимів.

Фото: Маріупольська міська рада / телеграм

Фото: Маріупольська міська рада / телеграм

Як повідомляють у Маріупольській міськраді, експозицію створили з ініціативи віцеспікерки сейму Польщі Малгожати Госєвської та голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Фото: Маріупольська міська рада / телеграм

"Маріуполь ‒ місто, яке ще два роки тому було красивим і розвивалося, а зараз дуже нагадує Варшаву після 1944 р., і все завдяки Російській Федерації Путіна – такого ж злочинця, як і Гітлер" - зазначила Госєвська.

Фото: Маріупольська міська рада / телеграм