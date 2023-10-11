"Варшава - Маріуполь: міста руїн, боротьби, надії": у Вільнюсі відкрили фотовиставку про схожість нацистів та росіян
У столиці Литви Вільнюсі проходить фотовиставка "Варшава - Маріуполь: міста руїн, міста боротьби, міста надії", на якій представлені світлини з польської столиці під час Другої світової війни та українського Маріуполя після вторгнення росіян
Про це інформує Маріупольська міська рада.
Зазначається, що захід демонструє схожість методів нацистів та росіян щодо знищення міст. На 16 парах фотографій можна побачити задокументовані свідчення злочинів обох режимів.
Фото: Маріупольська міська рада / телеграм
Фото: Маріупольська міська рада / телеграм
Як повідомляють у Маріупольській міськраді, експозицію створили з ініціативи віцеспікерки сейму Польщі Малгожати Госєвської та голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.
Фото: Маріупольська міська рада / телеграм
"Маріуполь ‒ місто, яке ще два роки тому було красивим і розвивалося, а зараз дуже нагадує Варшаву після 1944 р., і все завдяки Російській Федерації Путіна – такого ж злочинця, як і Гітлер" - зазначила Госєвська.
Фото: Маріупольська міська рада / телеграм
- Також у серпні у київській міській галереї мистецтв "Лавра" відкрили виставковий проєкт українських та іноземних художників "Маріуполь Нескорений": у його межах також відбудеться низка мистецьких подій.
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