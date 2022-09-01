Асамблея Всесвітньої Ради церков не проголосувала за позбавлення РПЦ членства, - священник ПЦУ
На Асамблеї Всесвітньої Ради Церков, яка зараз відбувається у Німеччині, попри прохання трьох Церков та кількох приватних осіб керівництво ради церков не позбавило Російську православну церкву членства
Про це повідомив священник ПЦУ Андрій Дудченко у фейсбуці.
"Попри прохання трьох церков та кількох приватних осіб керівництво ВРЦ не позбавило РПЦ членства. Оголошення цього рішення зала вітала оплесками", - пише Дудченко.
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