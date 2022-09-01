Про це повідомив священник ПЦУ Андрій Дудченко у фейсбуці.

"Попри прохання трьох церков та кількох приватних осіб керівництво ВРЦ не позбавило РПЦ членства. Оголошення цього рішення зала вітала оплесками", - пише Дудченко.

Президент Німеччини Штайнмаєр заявив у виступі на Асамблеї Всесвітньої ради церков, що керівництво РПЦ приєдналося до злочинів війни проти України.

30 серпня уряд України запропонував персональні санкції проти патріарха Кирила та ще семи представників РПЦ.

Православна церква України закликала архієпископа Константинополя розглянути та засудити діяльність московського патріарха, який проповідує расистське вчення про "русскій мір".

Православна церква України вперше взяла участь у зібранні Всесвітньої ради церков, яке відбулось у Карлсруе.

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