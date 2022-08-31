ПЦУ вперше взяла участь у засіданні Асамблеї Всесвітньої ради церков

Про це повідомив речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря.

"Вперше офіційно Православна церква України представлена на зібранні Всесвітньої ради церков. Поки що як спостерігачі, але процес набуття повноцінного членства вже розпочато", - написав клірик.

Президент Німеччини Штайнмаєр заявив у виступі на Асамблеї Всесвітньої ради церков, що керівництво РПЦ приєдналося до злочинів війни проти України.

30 серпня уряд України запропонував персональні санкції проти патріарха Кирила та ще семи представників РПЦ.

Православна церква України закликала архієпископа Константинополя розглянути та засудити діяльність московського патріарха, який проповідує расистське вчення про "русскій мір".

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