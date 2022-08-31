Про це президент Німеччини заявив у виступі на Асамблеї Всесвітньої ради церков.

"Вони (ієрархи РПЦ. - Ред.) виправдовують загарбницьку війну проти України – проти своїх і наших братів і сестер по вірі. Ми повинні виступити, також тут, у цій кімнаті, на цій Асамблеї, проти цієї пропаганди, спрямованої проти свободи та прав громадян іншої країни, цього націоналізму, який свавільно стверджує, що імперські мрії диктатури про гегемонію є волею Бога. Скільки жінок, чоловіків і дітей в Україні стали жертвами цього розпалювання ненависті, цієї ненависті і цього злочинного насильства!" – сказав Франк-Вальтер Штайнмаєр.

"Ми повинні назвати це своїм іменем, власне, ми повинні це засудити, і, нарешті, але не менш важливо, як християнська спільнота, ми повинні висловити свою відданість гідності, свободі та безпеці народу України. Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб передати щирі вітання делегаціям церков в Україні – і я сподіваюся, що від цієї зустрічі вони зможуть отримати силу та підтримку для своїх страждальних церков і громад на батьківщині", – сказав німецький президент.

Звертаючись до представників РПЦ, які теж присутні на Асамблеї, Штайнмаєр заявив: "Я очікую, що ця асамблея не позбавить їх правди про цю жорстоку війну та критики ролі лідерів їхніх церков... Керівництво Російської православної церкви приєдналося до злочинів війни проти України. Ця тоталітарна ідеологія, замаскована під теологію, призвела до повного чи часткового знищення багатьох релігійних об’єктів на території України – церков, мечетей, синагог, навчальних та адміністративних будівель релігійних громад. Жоден християнин, який ще володіє своєю вірою, своїм розумом і почуттями, не зможе побачити в цьому волю Божу".

30 серпня уряд України запропонував персональні санкції проти патріарха Кирила та ще семи представників РПЦ.

Православна церква України закликала архієпископа Константинополя розглянути та засудити діяльність московського патріарха, який проповідує расистське вчення про "русскій мір".

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