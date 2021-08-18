Асист Яремчука допоміг "Бенфіці" перемогти ПСВ у Лізі чемпіонів
У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" перемогла ПСВ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український нападник Роман Яремчук розпочав матч з перших хвилин і безпосередньо взяв участь у моменті, коли "Бенфіка" забивала вперше. На 10-й хвилині українець віддав передачу на Рафу Сілву, а той відкрив рахунок у матчі - Яремчук записав на себе асист.
Наприкінці першого тайму Юліан Вайгль подвоїв перевагу португальців. ПСВ зумів відіграти один м'яч на 51-й хвилині. Забив Гакпо, але це був останній гол у сьогоднішній зустрічі - 2:1 - перемога "Бенфіки". Матч-відповідь відбудеться 24 серпня.
Для Романа Яремчука матч проти ПСВ став третім у футболці "Бенфіки". На рахунку українця 1 гол і 3 асисти у стартових матчах за португальський клуб.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Плей-офф
18 серпня
"Бенфіка" (Португалія) - ПСВ (Нідерланди) 2:1
Голи: Сілва, 10, Вайгль, 42 - Гакпо, 51
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