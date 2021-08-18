Асист Яремчука допоміг "Бенфіці" перемогти ПСВ у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Український нападник Роман Яремчук розпочав матч з перших хвилин і безпосередньо взяв участь у моменті, коли "Бенфіка" забивала вперше. На 10-й хвилині українець віддав передачу на Рафу Сілву, а той відкрив рахунок у матчі - Яремчук записав на себе асист.



Наприкінці першого тайму Юліан Вайгль подвоїв перевагу португальців. ПСВ зумів відіграти один м'яч на 51-й хвилині. Забив Гакпо, але це був останній гол у сьогоднішній зустрічі - 2:1 - перемога "Бенфіки". Матч-відповідь відбудеться 24 серпня.



Для Романа Яремчука матч проти ПСВ став третім у футболці "Бенфіки". На рахунку українця 1 гол і 3 асисти у стартових матчах за португальський клуб.

Ліга чемпіонів



Кваліфікація. Плей-офф



18 серпня

"Бенфіка" (Португалія) - ПСВ (Нідерланди) 2:1



Голи: Сілва, 10, Вайгль, 42 - Гакпо, 51

17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".

В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb