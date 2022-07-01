Асоціація поштових операторів Європи призупинила членство Росії та Білорусі
Асоціація поштових операторів Європи вперше за свою історію призупинила членство окремих країн
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський
Асоціація Європейських державних поштових операторів PostEurop на невизначений термін призупинила членство Росії та Білорусі. Це вперше за свою історію вона зважилася призупинити членство окремих країн.
"Це найвища підтримка, яку світ може надати Україні в поштовій галузі, - поділився радістю генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. - А ще хочу підкреслити безпрецедентність такого рішення. За всю історію організації це перше виключення. Коли життя та свобода вище, ніж бізнес, то не все ще втрачено у цьому світі. Тож в цьому сенсі, тиждень завершаємо на гарній ноті і боремось далі!"
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