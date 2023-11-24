Атака росіян на Чорнобаївку могла статися через анонс поховання військового, - речник ОВА
У Херсонській ОВА припускають, що обстріл селища Чорнобаївка 23 листопада міг відбутися через публікацію анонсу прощання із загиблим українським військовим
Про це повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі "Радіо.Свобода".
"Усі ці дані передані до правоохоронних органів ще 22 листопада. Голова ОВА дав письмове доручення Михайлу Линецькому - це голова Херсонського району, щоб він провів службове розслідування стосовно цього випадку в Чорнобаївській сільській раді (анонс похорону) ще до обстрілу. Тому що таке не можна було робити. І наступного дня, як підтвердження того, що таке не можна робити, був обстріл Чорнобаївки. У тому числі повідомлені правоохоронні органи, прокуратура, СБУ щодо цього випадку", - сказав він.
За його словами, обстріл був здійснений не по тому місцю, де відбувся похорон. В ОВА не можуть точно стверджувати, чи пов’язана публікація анонсу прощання з атакою сил РФ, проте і не відкидають такої версії.
"Сам обстріл був не по тому місцю, де саме планувався захід. Звичайно, ми не можемо цього відкидати, тому що це логічно. 12:00 – там (в анонсі - ред.), 12:15 - почався обстріл. Ми не можемо не бачити очевидного", - сказав Толоконніков.
- Російські терористи у четвер, 23 листопада, з артилерії обстріляли село Чорнобаївка Херсонської області, внаслідок чого загинули троє людей, ще п'ятеро зазнали поранень.
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