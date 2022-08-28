"Атака тривала з четвертої до шостої ранку": окупанти обстріляли з РСЗВ місто Оріхів
Вранці 28 серпня ворожі війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню місто Оріхів у Запорізькій області
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Атака тривала з четвертої до шостої ранку. Внаслідок обстрілу виникло багато пожеж. Руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях населеного пункту. Рятувальники ДСНС вчасно локалізували пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначив Олександр Старух.
Він також підтвердив, що вночі окупанти завдали удару по Запоріжжю. Двоє людей отримали осколкові поранення.
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В ніч з 27 на 28 серпня жителі Запоріжжя почали повідомляти, що чули вибухи, хоча повітряної тривоги не було.
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