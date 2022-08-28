Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Атака тривала з четвертої до шостої ранку. Внаслідок обстрілу виникло багато пожеж. Руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях населеного пункту. Рятувальники ДСНС вчасно локалізували пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначив Олександр Старух.

Він також підтвердив, що вночі окупанти завдали удару по Запоріжжю. Двоє людей отримали осколкові поранення.

В ніч з 27 на 28 серпня жителі Запоріжжя почали повідомляти, що чули вибухи, хоча повітряної тривоги не було.

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