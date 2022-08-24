"Аталанта" суттєво збільшила ціну за Малиновського
Італійська "Аталанта" готова продати українця Руслана Малиновського за 30-35 млн євро
Про це повідомляє Tutto Atalanta.
За інформацією джерела, раніше "Аталанта" прагнула виручити за Малиновського 18-20 млн євро, але після переконливого старту українця в чемпіонаті, зокрема голу у ворота "Мілана", фінансові запити італійців збільшились.
Тепер клуб з Бергамо готовий продати Руслана Малиновського за 30-35 млн євро, а також додаткові бонуси. В "Аталанті" розглядають, як повноцінний трансфер, так і оренду з обов’язковим викупом.
Серед претендентів на українця англійські "Тоттенгем", "Вест Гем" та французький "Марсель".
- 13 серпня у 1-му турі чемпіонату Італії гольовий пас Руслана Малиновського допоміг "Аталанті" перемогти "Сампдорію".
- 22 серпня Малиновський забив гол та був визнаний найкращим гравцем "Аталанти" у матчі проти "Мілану".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.34
-
EUR
Купівля 39.38Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе