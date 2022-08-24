Про це повідомляє Tutto Atalanta.

За інформацією джерела, раніше "Аталанта" прагнула виручити за Малиновського 18-20 млн євро, але після переконливого старту українця в чемпіонаті, зокрема голу у ворота "Мілана", фінансові запити італійців збільшились.

Тепер клуб з Бергамо готовий продати Руслана Малиновського за 30-35 млн євро, а також додаткові бонуси. В "Аталанті" розглядають, як повноцінний трансфер, так і оренду з обов’язковим викупом.

Серед претендентів на українця англійські "Тоттенгем", "Вест Гем" та французький "Марсель".

13 серпня у 1-му турі чемпіонату Італії гольовий пас Руслана Малиновського допоміг "Аталанті" перемогти "Сампдорію".

22 серпня Малиновський забив гол та був визнаний найкращим гравцем "Аталанти" у матчі проти "Мілану".

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