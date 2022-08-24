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"Аталанта" суттєво збільшила ціну за Малиновського

24 серпня, 2022 середа
17:10
Спорт Руслан Малиновський

Італійська "Аталанта" готова продати українця Руслана Малиновського за 30-35 млн євро

Про це повідомляє Tutto Atalanta.

За інформацією джерела, раніше "Аталанта" прагнула виручити за Малиновського 18-20 млн євро, але після переконливого старту українця в чемпіонаті, зокрема голу у ворота "Мілана", фінансові запити італійців збільшились.

Тепер клуб з Бергамо готовий продати Руслана Малиновського за 30-35 млн євро, а також додаткові бонуси. В "Аталанті" розглядають, як повноцінний трансфер, так і оренду з обов’язковим викупом.

Серед претендентів на українця англійські "Тоттенгем", "Вест Гем" та французький "Марсель".

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Україна
футбол
Франція
Італія
Англія
Руслан Малиновський
Аталанта
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