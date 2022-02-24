"Атлетико" та МЮ зіграли внічию в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На 7-й хвилині Жоау Фелікс вивів мадридський "Атлетико" вперед. Іспанці, які були господарями поля, майже довели матч до перемоги, але за 10 хвилин до кінця поєдинку пропустили від Ентоні Еланги.

Зустріч закінчилась внічию 1:1. Матч-відповідь пройде 15 березня.



Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



23 лютого



"Атлетико" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) 1:1



Голи: Фелікс, 7 - Еланга, 80

22 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг французький "Лілль".

23 лютого португальська "Бенфіка" зіграла внічию з нідерландським "Аяксом" у Лізі чемпіонів.

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