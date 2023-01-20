Australian Open: перша ракетка України вилетіла з турніру
Перша ракетка України Ангеліна Калініна завершила виступи на Australian Open
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч з 19 на 20 січня українська тенісистка Ангеліна Калініна програла представниці Чехії Барборі Крейчиковій у третьому колі Australian Open.
Перша ракетка України вперше в кар'єрі зіграла в 1/16 фіналу на турнірах Grand Slam, але не зуміла показати позитивний результат у сьогоднішній зустрічі. Калініна програла Крейчиковій у двох сетах - 2:6 і 3:6.
У наступному раунді Барбора Крейчикова зіграє з Мартою Костюк (№61 WTA) або Джессікою Пегулою (№3 WTA).
У рейтингу WTA Калініна - 39, а Крейчикова - 23.
Australian Open
20 січня
Ангеліна Калініна (Україна) – Барбора Крейчикова (Чехія) - 2:6; 3:6
- 18 січня у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії Ангеліна Калініна перемогла чеську тенісистку Петру Квітову.
- Також у середу Катерина Байндль здолала американку Кетрін Макнеллі та вперше у кар'єрі вийшла до третього кола турніру Grand Slam.
- Українська тенісистка Марта Костюк перемогла австралійку Олівію Гадецкі та вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії.
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