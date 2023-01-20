Australian Open: перша ракетка України вилетіла з турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч з 19 на 20 січня українська тенісистка Ангеліна Калініна програла представниці Чехії Барборі Крейчиковій у третьому колі Australian Open.

Перша ракетка України вперше в кар'єрі зіграла в 1/16 фіналу на турнірах Grand Slam, але не зуміла показати позитивний результат у сьогоднішній зустрічі. Калініна програла Крейчиковій у двох сетах - 2:6 і 3:6.

У наступному раунді Барбора Крейчикова зіграє з Мартою Костюк (№61 WTA) або Джессікою Пегулою (№3 WTA).

У рейтингу WTA Калініна - 39, а Крейчикова - 23.

Australian Open

20 січня

Ангеліна Калініна (Україна) – Барбора Крейчикова (Чехія) - 2:6; 3:6

18 січня у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії Ангеліна Калініна перемогла чеську тенісистку Петру Квітову.

Також у середу Катерина Байндль здолала американку Кетрін Макнеллі та вперше у кар'єрі вийшла до третього кола турніру Grand Slam.

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла австралійку Олівію Гадецкі та вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb