Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 18 січня, Костюк, яка займає у світовому рейтингу 61 місце, розібралася з Гадецкі (199) за 57 хвилин - 6:2, 6:1.

У третьому колі українка зіграє проти третьої ракетки світу Джесіки Пегули зі США.

Марта Костюк вперше у кар'єрі дійшла до 1/16 фіналу турніру Grand Slam у Мельбурні. там також зіграють ще дві українки - Катерина Байндль та Ангеліна Калініна.

Australian Open

Мельбурн, Австралія

18 січня

Жінки

Друге коло

Марта Костюк (Україна) – Олівія Гадецкі (Австралія) 6:2, 6:1

18 січня у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії Ангеліна Калініна перемогла чеську тенісистку Петру Квітову.

Також у середу Катерина Байндль здолала американку Кетрін Макнеллі та вперше у кар'єрі вийшла до третього кола турніру Grand Slam.

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