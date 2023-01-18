Українка Костюк за 57 хвилин розгромила австралійку на Australain Open
Українська тенісистка Марта Костюк перемогла австралійку Олівію Гадецкі та вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 18 січня, Костюк, яка займає у світовому рейтингу 61 місце, розібралася з Гадецкі (199) за 57 хвилин - 6:2, 6:1.
У третьому колі українка зіграє проти третьої ракетки світу Джесіки Пегули зі США.
Марта Костюк вперше у кар'єрі дійшла до 1/16 фіналу турніру Grand Slam у Мельбурні. там також зіграють ще дві українки - Катерина Байндль та Ангеліна Калініна.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
18 січня
Жінки
Друге коло
Марта Костюк (Україна) – Олівія Гадецкі (Австралія) 6:2, 6:1
- 18 січня у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії Ангеліна Калініна перемогла чеську тенісистку Петру Квітову.
- Також у середу Катерина Байндль здолала американку Кетрін Макнеллі та вперше у кар'єрі вийшла до третього кола турніру Grand Slam.
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