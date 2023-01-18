Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 18 січня, у Мельбурні Байндль, яка займає у світовому рейтингу 97 місце, перемогла Макнеллі (94) з рахунком 6:1, 7:6.

Українка, яка раніше виступала під дівочим прізвищем Козлова, вийшла до третього кола найпрестижнішої серії Grand Slam вперше у кар'єрі.

У 1/16 фіналу Катерина Байндль зустрінеться з Оленою Остапенко з Латвії (17).

Australian Open

Мельбурн, Австралія

18 січня

Жінки

Друге коло

Катерина Байндль (Україна) - Кетрін Макнеллі (США) - 6:1, 7:6

18 січня у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії українка Ангеліна Калініна перемогла чеську тенісистку Петру Квітову.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль несподівано поступився американцю Маккензі Макдональду та склав повноваження чинного переможця Australian Open.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb