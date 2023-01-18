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Головна Спорт Українка Байндль перевершила найкращий результат у кар'єрі на Australian Open

Українка Байндль перевершила найкращий результат у кар'єрі на Australian Open

18 січня, 2023 середа
11:39
Спорт Катерина Байндль

Катерина Байндль перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії американку Кетрін Макнеллі та вперше у кар'єрі вийшла до третього кола тенісного турніру Grand Slam

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У середу, 18 січня, у Мельбурні Байндль, яка займає у світовому рейтингу 97 місце, перемогла Макнеллі (94) з рахунком 6:1, 7:6.

Українка, яка раніше виступала під дівочим прізвищем Козлова, вийшла до третього кола найпрестижнішої серії Grand Slam вперше у кар'єрі.  

У 1/16 фіналу Катерина Байндль зустрінеться з Оленою Остапенко з Латвії (17). 

Australian Open

Мельбурн, Австралія

18 січня 

Жінки

Друге коло

Катерина Байндль (Україна) - Кетрін Макнеллі (США) - 6:1, 7:6

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