Українка Байндль перевершила найкращий результат у кар'єрі на Australian Open
Катерина Байндль перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії американку Кетрін Макнеллі та вперше у кар'єрі вийшла до третього кола тенісного турніру Grand Slam
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 18 січня, у Мельбурні Байндль, яка займає у світовому рейтингу 97 місце, перемогла Макнеллі (94) з рахунком 6:1, 7:6.
Українка, яка раніше виступала під дівочим прізвищем Козлова, вийшла до третього кола найпрестижнішої серії Grand Slam вперше у кар'єрі.
У 1/16 фіналу Катерина Байндль зустрінеться з Оленою Остапенко з Латвії (17).
Australian Open
Мельбурн, Австралія
18 січня
Жінки
Друге коло
Катерина Байндль (Україна) - Кетрін Макнеллі (США) - 6:1, 7:6
- 18 січня у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії українка Ангеліна Калініна перемогла чеську тенісистку Петру Квітову.
- Іспанський тенісист Рафаель Надаль несподівано поступився американцю Маккензі Макдональду та склав повноваження чинного переможця Australian Open.
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