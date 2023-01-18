Надаль сенсаційно програв на Australain Open та склав повноваження переможця турніру
Іспанський тенісист Рафаель Надаль несподівано поступився американцю Маккензі Макдональду в другому колі Відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 18 січня, на турнірі Grand Slam у Мельбурні Надаль, який займає у світовому рейтингу друге місце, поступився Макдональду (65) з рахунком 4:6, 4:6, 5:7.
У другому сеті найтитулованіший тенісист світу травмував стегно. Надаль склав повноваження чинного переможця Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
18 січня
Чоловіки
Друге коло
Маккензі Макдональд (США) – Рафаель Надаль (Іспанія) 6:4, 6:4, 7:5
- 17 січня український тенісист Олексій Крутих відібрав у аргентинця Дієго Шварцмана один сет у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії, але припинив боротьбу на турнірі.
- 18 січня у другому колі Australian Open українка Ангеліна Калініна перемогла чешку Петру Квітову.
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