Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 18 січня, на турнірі Grand Slam у Мельбурні Надаль, який займає у світовому рейтингу друге місце, поступився Макдональду (65) з рахунком 4:6, 4:6, 5:7.

У другому сеті найтитулованіший тенісист світу травмував стегно. Надаль склав повноваження чинного переможця Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралія

18 січня

Чоловіки

Друге коло

Маккензі Макдональд (США) – Рафаель Надаль (Іспанія) 6:4, 6:4, 7:5

17 січня український тенісист Олексій Крутих відібрав у аргентинця Дієго Шварцмана один сет у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії, але припинив боротьбу на турнірі.

18 січня у другому колі Australian Open українка Ангеліна Калініна перемогла чешку Петру Квітову.

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