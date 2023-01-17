Український дебютант Australian Open дав бій 25-й ракетці світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Крутих дебютував на турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam у Мельбурні та потрапив до основного раунду через кваліфікацію.

У першому колі 22-річний українець, який займає у світовому рейтингу 188-ме місце, зустрівся з 25-ю ракеткою світу Дієго Шварцманом з Аргентини.

Крутих вчинив титулованому супернику гідний опір та виграв на тайбрейку другу партію, проте не зміг вийти до другого раунду - 4:6, 7:6, 3:6, 6:7. Матч тривав майже 4 години.

Australian Open

Мельбурн, Австралія

17 січня

Чоловіки

Перше коло

Олексій Крутих (Україна) – Дієго Шварцман (Аргентина) – 4:6, 7:6, 3:6, 6:7

16 січня українки Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль здобули перемоги у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії.

Під час гри Катерини Байндль вболівальник на трибунах продемонстрував російський прапор, а посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів дотримуватися заборони на демонстрацію прапорів РФ під час турніру.

17 січня на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу заборонили білоруські та російські прапори після того, як Україна поскаржилася, що один з уболівальників показав напередодні прапор РФ.

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