Перша ракетка України здолала переможницю Вімблдону на Australian Open
У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії українка Ангеліна Калініна перемогла чеську тенісистку Петру Квітову
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 18 січня, на турнірі Grand Slam в Мельбурні Калініна, яка займає у світовому рейтингу 39 місце, переграла Квітову (15) з рахунком 7:5, 6:4.
Петра Квітова двічі перемагала на Вімблдоні - у 2011 та 2014 роках. Чешка є колишньою другою ракеткою світу.
У третьому колі Ангеліна Калініна зіграє з переможницею матчу між Барборою Крейчиковою (23) з Чехії та Кларою Бюрель (130) з Франції.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
18 січня
Жінки
Друге коло
Ангеліна Калініна (Україна) - Петра Квітова (Чехія) 7:5, 6:4
- 17 січня український тенісист Олексій Крутих відібрав у аргентинця Дієго Шварцмана один сет у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії, але припинив боротьбу на турнірі.
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