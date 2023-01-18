Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 18 січня, на турнірі Grand Slam в Мельбурні Калініна, яка займає у світовому рейтингу 39 місце, переграла Квітову (15) з рахунком 7:5, 6:4.

Петра Квітова двічі перемагала на Вімблдоні - у 2011 та 2014 роках. Чешка є колишньою другою ракеткою світу.

У третьому колі Ангеліна Калініна зіграє з переможницею матчу між Барборою Крейчиковою (23) з Чехії та Кларою Бюрель (130) з Франції.

Australian Open

Мельбурн, Австралія

18 січня

Жінки

Друге коло

Ангеліна Калініна (Україна) - Петра Квітова (Чехія) 7:5, 6:4

17 січня український тенісист Олексій Крутих відібрав у аргентинця Дієго Шварцмана один сет у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії, але припинив боротьбу на турнірі.

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