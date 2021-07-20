Аварія на "РівнеАзоті": поліція відкрила кримінальну справу про порушення правил безпеки
Поліція відкрила справу через розгерметизацію трубопроводу на підприємстві "РівнеАзот"
Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини в Facebook.
Правоохоронці встановили, що сталася аварійна зупинка агрегату.
За попередніми даними, відбулася розгерметизація трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів.
“Слідчі розпочали відкрили справу за статтею "Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах".
Усі обставини події встановлюються.
- На підприємстві "Рівнеазот" сталась розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.
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