Аварія на "РівнеАзоті": поліція відкрила кримінальну справу про порушення правил безпеки

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини в Facebook.

Правоохоронці встановили, що сталася аварійна зупинка агрегату.



За попередніми даними, відбулася розгерметизація трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів.

“Слідчі розпочали відкрили справу за статтею "Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах".

Усі обставини події встановлюються.

На підприємстві "Рівнеазот" сталась розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.