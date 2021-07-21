Аварія на "Рівнеазоті": викиди можуть випадати у вигляді кислотних дощів, - викладачка кафедри хімії

Про це повідомляє "Суспільне".

"Наскільки я бачу ситуацію по фото, то оці оранжеві гази, нітрозні гази, це NO2. Його ще називають "лисячий хвіст". Це оксид нітрогену чотирьохвалентного. Нітратна кислота розкладається на цей газ і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів", – сказала Мисіна.

Вона зазначила, що кислотні дощі можуть вплинути на рослинність: може пожовтіти трава, листки. А для впливу на людський організм потрібна велика концентрація газів. Говорити про наслідки саме в цій ситуації не готова, оскільки не володіє даними про потужність викидів.

"Якщо є велика концентрація азотної кислоти, то вона має специфічний запах. Якщо незначна концентрація, то я не думаю, що воно дуже шкідливе, але з точки зору хімії, то краще все ж поберегтися. Не виходити на повітря, побути вдома. Береженого Бог береже. Може, і не буде шкоди для здоров'я, якщо, справді, незначні концентрації вийшли", – зазначила вона.



Агрохімік, кандидат сільськогосподарських наук Сергій Адаменко також пояснив, що головним ризиком від подібної аварії є випадіння небезпечних кислотний дощів.



Речник Служби порятунку Дмитро Мельник повідомив, що вміст оксидів азоту у повітрі на центральній дорозі на території підприємства станом на 17:10 був 0,8 міліграма на метр кубічний, а на дорозі від цеху до воєнізованого газорятувального загону 0,5 міліграма на метр кубічний.



У ДСНС уточнили, що гранично допустима концентрація оксидів азоту у повітрі робочої зони складає 5 міліграмів на метр кубічний, а на території підприємства 1,5 міліграмів на метр кубічний.





Нагадаємо, що на підприємстві "Рівнеазот" сталась розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.