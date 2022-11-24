Аварійні відключення в Києві застосовані в 25% міста
Станом на ранок 24 листопада без електропостачання через аварійні відключення перебуває чверть житлового фонду столиці
Про це в телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація.
О 10:40 КМВА надала інформацію про відсутність електропостачання в 25% житлового фонду столиці, тривають аварійні відключення світла.
Також наголошується, що наземний транспорт Києва працює: і наземний, і підземний. Задля економії електрики роботу трамваїв замінять автобусні маршрути.
Водопостачання відновлено на лівому березі Дніпра, на правому ж обіцяють поновити у першій половині дня 24 листопада.
"Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю", - наголошують у КМВА.
- Удень 23 листопада РФ завдала масованої атаки по Україні.
- Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води призупинене в усьому Києві.
- 24 листопада у Генштабі Збройних Сил України уточнили, що 23 листопада російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет". 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.
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