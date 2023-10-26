Авдіївка не єдина точка на Донеччині, де ворог намагається пробити нашу оборону, - кореспондент Еспресо Лагутенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз на Бахмутському напрямку дуже важко. Розумію, що у всіх зараз на устах Авдіївка, проте, на жаль, це не єдина точка на фронті у Донецькій області. Там ворог накопичує свої сили та намагається пробити нашу оборону. У мене була нагода поспілкуватися з бійцями бригади "Рубіж" Нацгвардії України, які до останнього часу воювали у Кліщіївці. За їхніми словами, наступ не завжди є найважчим, іноді дуже важко й обороняти. Кліщіївка, яку вдалося звільнити місяць тому, сьогодні потерпає від постійних обстрілів з боку противника, який намагається відбити цей населений пункт у ЗСУ. Воїни Сил оборони України та НГУ тримають там оборону, але розказують, що на один наш снаряд летить 10 ворожих снарядів. Дуже важка ситуація, тому, можливо, варто звернути увагу не тільки на Авдіївку", - зауважив кореспондент.

Артем Лагутенко додав, що за твердженнями наших воїнів, на добу буває буквально 15 хвилин тиші, коли окупанти не обстрілюють наші позиції. Противник не жаліє снарядів та боєприпасів, були випадки, коли російські вояки використовували протитанкові ракети, щоб вбити одного солдата нашої оборони.

"На Лиманському фронті теж доволі гаряче. Була нагода поспілкуватися з бійцями 66-ої окремої механізованої бригади, які розповідали, що на початку жовтня росіяни пробували здійснити масований наступ на наші позиції. Українські оборонці відбили цей напад, але було важко. Вони протягом 4 днів знищили 25 одиниць бойової техніки ворога. Зокрема наші воїни діляться тим, як відбуваються штурми росіян, і це дуже нагадує фільми про зомбі апокаліпсис, коли окупанти масовано пускають живу силу у лобову атаку, здебільшого це зеки, "Шторм-Z". А коли ми їх нищимо, то ворог фіксує наші позиції, намагаючись обійти з тилу. Приблизно так зараз виглядають дії нашого противника", - резюмував Лагутенко.