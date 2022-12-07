Про це інформує Financial Times.

"Безпілотники, які атакували російські аеродроми, не є ні моделями Укроборонпрому, ні модифікованими радянськими, а скоріше спільною ініціативою уряду та приватного сектору, яка здатна "частіше" випускати нові розробки", - пише видання з посиланням на радника уряду України з питань оборони.

Джерело наголосило, що БПЛА використовували інерційні системи навігації для наведення на цілі, які не потребують супутникового з’єднання, тому їх неможливо заглушити, проте вони менш точні, ніж GPS: "Це ускладнить їхнє перехоплення та пояснює, як їм вдалося пройти через російську ППО".

Повідомляється, що один з українських інженерів-розробників дронів для військових розповів, що дрони, які ймовірно використовувалися в останніх атаках, "могли рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості звуку, а заміна оригінальної камери Ту-141 дозволила б помістити в корпус дрона понад 50 кг вибухівки, можливо, навіть 100 кг".

"По суті, це була б дешева крилата ракета", - зауважив український інженер-розробник дронів для військових у коментарі FT та додав, щоб виготовити таку техніку з нуля і поповнити запаси, потрібен час.