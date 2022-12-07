Авіабази РФ уразили не дрони Укроборонпрому чи радянські "Стрижі", це інша розробка, їх неможливо глушити, – FT
Британська газета пише, російські авіабази 5 грудня атакували не радянські Ту-141 "Стриж" чи дрони Укроборонпрому, це інші розробки, їх неможливо глушити
Про це інформує Financial Times.
"Безпілотники, які атакували російські аеродроми, не є ні моделями Укроборонпрому, ні модифікованими радянськими, а скоріше спільною ініціативою уряду та приватного сектору, яка здатна "частіше" випускати нові розробки", - пише видання з посиланням на радника уряду України з питань оборони.
Джерело наголосило, що БПЛА використовували інерційні системи навігації для наведення на цілі, які не потребують супутникового з’єднання, тому їх неможливо заглушити, проте вони менш точні, ніж GPS: "Це ускладнить їхнє перехоплення та пояснює, як їм вдалося пройти через російську ППО".
Повідомляється, що один з українських інженерів-розробників дронів для військових розповів, що дрони, які ймовірно використовувалися в останніх атаках, "могли рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості звуку, а заміна оригінальної камери Ту-141 дозволила б помістити в корпус дрона понад 50 кг вибухівки, можливо, навіть 100 кг".
"По суті, це була б дешева крилата ракета", - зауважив український інженер-розробник дронів для військових у коментарі FT та додав, щоб виготовити таку техніку з нуля і поповнити запаси, потрібен час.
- Нагадаємо, 5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. Обидва летовища обслуговують літаки, які випускають ракети по території України. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.
- Українські військові експерти вважають, що удари по військових аеродромах РФ мають дуже серйозне та ідеологічне значення для Путіна. Він вчергове отримав ляпаса, оскільки один із його елементів ядерної тріади зазнав ушкодження.
- Удари по авіабазах в тилу Росії викликали шквал критики провладних блогерів.
- 6 грудня американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі, яка використовується для авіаударів по території Україні.
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