Авіакатастрофа МАУ в Ірані: оприлюднено імена ймовірних винуватців злочину
Колишній заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов назвав імена ймовірних винуватців знищення пасажирського літака МАУ під Тегераном
Про це Мамедов повідомив у twitter.
За його словами, українським слідчим відомі ймовірні виконавці злочину.
"З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб. У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН", - написав Мамедов.
Крім цього, у матеріалі для Радіо Свобода Мамедов назвав імена іранців, які можуть бути причетні до збиття літака МАУ.
капітан Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);
перший лейтенант Мейсам Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор);
третій лейтенант Саєд Ахмад Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор);
перший лейтенант Могаммад Маджід Еслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);
капітан Саджад Мохаммаді (Sajjad Mohammadi);
майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout);
другий бригадний генерал Ібрагім Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia);
бригадний генерал Алі Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);
полковник Мостафа Фараті (Mostafa Faratі).
Усім їм інкримінується службова недбалість, необережність та неналежне виконання службових обов’язків.
- 6 січня стало відомо, що Іран відмовився вести переговори з Канадою, Швецією, Україною та Великою Британією щодо катастрофи літака МАУ біля Тегерану в 2020 році.
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