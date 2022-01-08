Авіакатастрофа МАУ в Ірані: оприлюднено імена ймовірних винуватців злочину

Про це Мамедов повідомив у twitter.

За його словами, українським слідчим відомі ймовірні виконавці злочину.

"З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб. У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН", - написав Мамедов.

Крім цього, у матеріалі для Радіо Свобода Мамедов назвав імена іранців, які можуть бути причетні до збиття літака МАУ.

капітан Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);

перший лейтенант Мейсам Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор);

третій лейтенант Саєд Ахмад Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор);

перший лейтенант Могаммад Маджід Еслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);

капітан Саджад Мохаммаді (Sajjad Mohammadi);

майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout);

другий бригадний генерал Ібрагім Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia);

бригадний генерал Алі Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);

полковник Мостафа Фараті (Mostafa Faratі).

Усім їм інкримінується службова недбалість, необережність та неналежне виконання службових обов’язків.

