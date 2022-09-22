Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили й військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.

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Ракетні війська й артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 24 об’єктах ворога. Зокрема, по 4 пунктах управління різного рівня, 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ. В зону ураження потрапили склади, 4 об’єкти ППО та артилерії.

Загальні втрати ворога уточнюються.

За 21 вересня українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка. Внаслідок ударів росіян постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів.

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