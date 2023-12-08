Австралія потерпає від аномальної спеки, у Сіднеї тимчасово закривають школи
Тропічний циклон стрімко посилився біля північного узбережжя Австралії, внаслідок чого мільйони людей по всій країні потерпають від спеки, яка, за прогнозами, триватиме до вихідних
Про це повідомляє CNN.
Згідно з даними Об'єднаного центру попередження про тайфуни, сильний тропічний циклон "Джаспер" у п'ятницю, 8 грудня, посилився до рівня урагану 4 категорії, максимальна швидкість вітру досягає 220 кілометрів на годину (138 миль/год).
"У п'ятницю можливе подальше посилення стихії, і не можна виключати систему категорії 5", - йдеться в повідомленні метеорологічного бюро країни.
Шторм, який зараз за 1195 кілометрів на північний схід від Квінсленда і рухається на південь зі швидкістю 9 км/год, може вдарити по узбережжю поблизу Кернса, міста з населенням 250 тисяч людей, з максимальним стійким вітром 140 км/год до початку вівторка.
Однак синоптики кажуть, що його прогнозований шлях може змінитися.
Тим часом у кількох штатах і територіях, включаючи Новий Південний Уельс, де проживає понад 8 мільйонів людей, діють попередження про спеку.
За даними Австралійського бюро метеорології, у суботу, 9 грудня, температура в Сіднеї сягне 40 градусів за Цельсієм, а спеку підігріватиме сильний сухий вітер.
Зокрема, у п'ятницю деякі школи в Сіднеї були змушені закрити, а в деяких частинах Нового Південного Уельсу була введена повна заборона на розведення вогню через підвищений ризик виникнення лісових пожеж.
Водночас в деяких районах Південної Австралії було оголошено "катастрофічний" рівень пожежної небезпеки - найвищий за шкалою, який означає, що в разі виникнення пожежі можуть загинути люди та постраждати будівлі й майно.
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки був оголошений у деяких районах Нового Південного Уельсу та Вікторії.
Прогнозується, що спека дещо ослабне до кінця вихідних і на початку наступного тижня.
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Кліматичні активісти попереджають, що до 2050 року вп'ятеро більше людей помиратиме від сильної спеки - окрім того, вона може спричинити голод та поширення інфекцій.
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