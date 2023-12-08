Австралія потерпає від аномальної спеки, у Сіднеї тимчасово закривають школи

Про це повідомляє CNN.

Згідно з даними Об'єднаного центру попередження про тайфуни, сильний тропічний циклон "Джаспер" у п'ятницю, 8 грудня, посилився до рівня урагану 4 категорії, максимальна швидкість вітру досягає 220 кілометрів на годину (138 миль/год).

"У п'ятницю можливе подальше посилення стихії, і не можна виключати систему категорії 5", - йдеться в повідомленні метеорологічного бюро країни.

Шторм, який зараз за 1195 кілометрів на північний схід від Квінсленда і рухається на південь зі швидкістю 9 км/год, може вдарити по узбережжю поблизу Кернса, міста з населенням 250 тисяч людей, з максимальним стійким вітром 140 км/год до початку вівторка.

Однак синоптики кажуть, що його прогнозований шлях може змінитися.

Тим часом у кількох штатах і територіях, включаючи Новий Південний Уельс, де проживає понад 8 мільйонів людей, діють попередження про спеку.

За даними Австралійського бюро метеорології, у суботу, 9 грудня, температура в Сіднеї сягне 40 градусів за Цельсієм, а спеку підігріватиме сильний сухий вітер.

Зокрема, у п'ятницю деякі школи в Сіднеї були змушені закрити, а в деяких частинах Нового Південного Уельсу була введена повна заборона на розведення вогню через підвищений ризик виникнення лісових пожеж.

Водночас в деяких районах Південної Австралії було оголошено "катастрофічний" рівень пожежної небезпеки - найвищий за шкалою, який означає, що в разі виникнення пожежі можуть загинути люди та постраждати будівлі й майно.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки був оголошений у деяких районах Нового Південного Уельсу та Вікторії.

Прогнозується, що спека дещо ослабне до кінця вихідних і на початку наступного тижня.