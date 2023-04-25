Про це заявив міністр оборони Річард Марлз, презентуючи оновлений Оборонний стратегічний огляд, передає NCA News.

За словами міністра, проведений військовими фахівцями аналіз показав, що збройні сили Австралії, з урахуванням сучасних викликів і загроз її безпеці, не спроможні забезпечити надійний захист країни у разі конфлікту в регіоні, тому уряд вирішив прийняти всі рекомендації Оборонного стратегічного огляду стосовно збільшення бойових можливостей армії.

Першочерговим завданням є створення флоту атомних підводних човнів, який уряд планує розвивати в рамках безпекового пакту AUKUS зі Сполученими Штатами та Великою Британією.

Друга ціль полягає в тому, щоб озброїти сили оборони Австралії ракетними системами великої дальності, здатними завдавати ударів на відстань до 300 км і надалі до 500 км, оскільки наявні сьогодні системи спроможні завдавати ураження на дальність лише до 40 км.

Серед інших пріоритетів названі прискорення інтеграції у збройні сили новітніх технологій, розвиток стратегічної співпраці з регіональними сусідами Австралії та збільшення чисельності й підвищення рівня професійної підготовки військовослужбовців.

Міноборони вже має план на $38 мільярдів зі збільшення до 2040 року кількості постійного військового персоналу на 30%, до 80 тисяч військовослужбовців.

Першочергові заходи структурної реорганізації збройних сил, за словами міністра оборони, передбачається здійснити впродовж наступних чотирьох років. Для цього потрібно близько $19 мільярдів, більшу частину яких уряд має намір профінансувати з федерального бюджету.

Щоб зменшити бюджетні витрати, планується скасувати, призупинити чи відтермінувати реалізацію низки проєктів, включаючи третю фазу розробки БМП Land 400 і будівництво другої партії самохідних гаубиць, що дозволить вивільнити до $7,8 мільярда.

Попередній великий перегляд оборонної політики країни й реорганізації її збройних сил проводився у 1987 році. За його результатами Австралію було названо "однією з найбезпечніших країн у світі".

Проте сьогодні, як ідеться в огляді, підхід 1987 року вже не відповідає потребам безпеки, оскільки тепер країна зіткнулася з низкою викликів і загроз, у першу чергу, через швидке нарощування Китаєм своєї військової могутності в регіоні.