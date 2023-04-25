Австралія проведе масштабну реформу збройних сил "з урахуванням сучасних викликів і загроз безпеці"
Уряд Австралії планує провести наймасштабнішу, за останні майже сорок років, реформу збройних сил, яка передбачатиме збільшення на третину їхньої чисельності та переозброєння ракетними системами, здатними завдавати ударів на дальність до 500 кілометрів
Про це заявив міністр оборони Річард Марлз, презентуючи оновлений Оборонний стратегічний огляд, передає NCA News.
За словами міністра, проведений військовими фахівцями аналіз показав, що збройні сили Австралії, з урахуванням сучасних викликів і загроз її безпеці, не спроможні забезпечити надійний захист країни у разі конфлікту в регіоні, тому уряд вирішив прийняти всі рекомендації Оборонного стратегічного огляду стосовно збільшення бойових можливостей армії.
Першочерговим завданням є створення флоту атомних підводних човнів, який уряд планує розвивати в рамках безпекового пакту AUKUS зі Сполученими Штатами та Великою Британією.
Друга ціль полягає в тому, щоб озброїти сили оборони Австралії ракетними системами великої дальності, здатними завдавати ударів на відстань до 300 км і надалі до 500 км, оскільки наявні сьогодні системи спроможні завдавати ураження на дальність лише до 40 км.
Серед інших пріоритетів названі прискорення інтеграції у збройні сили новітніх технологій, розвиток стратегічної співпраці з регіональними сусідами Австралії та збільшення чисельності й підвищення рівня професійної підготовки військовослужбовців.
Міноборони вже має план на $38 мільярдів зі збільшення до 2040 року кількості постійного військового персоналу на 30%, до 80 тисяч військовослужбовців.
Першочергові заходи структурної реорганізації збройних сил, за словами міністра оборони, передбачається здійснити впродовж наступних чотирьох років. Для цього потрібно близько $19 мільярдів, більшу частину яких уряд має намір профінансувати з федерального бюджету.
Щоб зменшити бюджетні витрати, планується скасувати, призупинити чи відтермінувати реалізацію низки проєктів, включаючи третю фазу розробки БМП Land 400 і будівництво другої партії самохідних гаубиць, що дозволить вивільнити до $7,8 мільярда.
Попередній великий перегляд оборонної політики країни й реорганізації її збройних сил проводився у 1987 році. За його результатами Австралію було названо "однією з найбезпечніших країн у світі".
Проте сьогодні, як ідеться в огляді, підхід 1987 року вже не відповідає потребам безпеки, оскільки тепер країна зіткнулася з низкою викликів і загроз, у першу чергу, через швидке нарощування Китаєм своєї військової могутності в регіоні.
- Нагадаємо, у середині березня лідери США, Великої Британії й Австралії, які об’єдналися в альянс AUKUS, оголосили про спільний план забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами зі звичайним озброєнням для створення рівноваги з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- 13 березня президент США, а також прем’єр-міністри Великої Британії й Австралії зустрілися на базі американських ВМС у Сан-Дієго (штат Каліфорнія). Головна мета зустрічі – обговорення наступного етапу взаємодії трьох країн у межах альянсу AUKUS.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.29
-
EUR
Купівля 41.05Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе