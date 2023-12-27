Австрійська поліція пояснила, чому співробітник патрулював у шоломі з літерою "Z"
На Різдво, 25 грудня, у Відні поліцейський патрулював святкові об'єкти у місті у шоломі з літерою "Z", що викликало ажіотаж серед громадськості. Правоохоронці виправдали цю ситуацію
Про це повідомляє пресслужба поліції Відня.
У поліції пояснили, що літера "Z" - це перша літера прізвища поліцейського, який позначив свою каску для розпізнавання під час проходження курсів оперативної підготовки.
"Колега не звернув уваги на символізм, але, звісно, був проінформований, і маркування було видалено", – йдеться у повідомленні.
Австрійські правоохоронці запевнили, що це не було задумано як відсилка до Росії.
- У Німеччині в Гамбурзі водій отримав штраф у розмірі 4 тис. євро за наліпку з літерою "Z" на склі автомобіля.
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