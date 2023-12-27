Австрійська поліція пояснила, чому співробітник патрулював у шоломі з літерою "Z"

Про це повідомляє пресслужба поліції Відня.

У поліції пояснили, що літера "Z" - це перша літера прізвища поліцейського, який позначив свою каску для розпізнавання під час проходження курсів оперативної підготовки.

"Колега не звернув уваги на символізм, але, звісно, був проінформований, і маркування було видалено", – йдеться у повідомленні.

Австрійські правоохоронці запевнили, що це не було задумано як відсилка до Росії.