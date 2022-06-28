Автобус Госпітальєрів потрапив у ДТП: багато медиків постраждало, одна - загинула

Про це повідомила командирка батальйону, народна депутатка Яна Зінкевич.

Внаслідок ДТП загибла волонтерка, яка проживала в Австрії, але повернулася в Україну рятувати поранених.

"Наш екіпаж автобусу Кракен потрапив в страшне ДТП. Зіштовхнувся з військовим КрАЗом. Наше сонечко Австрійка, після 30 хв боротьби за життя на жаль померла. Вона отримала ушкодження голови, несумісне життям. Останні роки вона проживала та мала родину в Австрії, але за покликом серця повернулась в Україну, щоб рятувати поранених, і за останні дні надала допомогу десяткам поранених!" – написала Яна Зінкевич.

Інші члени екіпажу мають поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у лікарнях.

"Наш травматолог Корінф, громадянин Греції, але в душі українець, отримав складну травму руки, внаслідок чого його права кисть ампутована і він уже не зможе працювати по своїй спеціальності. Анастезіолог Катя отримала важкі ушкодження ніг. Це був перший день її ротації. Анастезист Док, нейрохірург Юзік та водій Алекс отримали ушкодження середнього ступеню. Весь екіпаж зараз знаходиться в лікувальних закладах, та опісля проходитиме реабілітацію", – повідомила Зінкевич.

За її словами, мікроавтобус госпітальєрів зіштовхнувся з військовим КрАЗом, в якого пробилось колесо. Вантажівка стояла наполовину на дорозі без жодних освітлювальних знаків.

Нагадаємо, лідера партії "Демократична Сокира" Юрія Гудименка, який служить сапером у ЗСУ, поранено в ногу та руку.

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