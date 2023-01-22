Автопробіг зі Святогірська до кордону з Харківською областю: українці відзначили День Соборності

Про це повідомили в facebook Донбас Реалії.

"Сьогодні відбувся автопробіг зі Святогірська до кордону з Харківською областю. Там жителі Святогірська зустрілися з жителями Ізюма і на знак єднання розгорнули прапор завдовжки 35 метрів. Цей прапор під час Революції Гідності перебував на Майдані в Києві", - йдеться у дописі.

Президент України Володимир Зеленський 22 січня опублікував звернення до українців, у якому привітав із Днем Соборності.

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