Автопробіг зі Святогірська до кордону з Харківською областю: українці відзначили День Соборності
22 січня українці відзначили День Соборності автопробігом зі Святогірська до кордону з Харківською областю
Про це повідомили в facebook Донбас Реалії.
"Сьогодні відбувся автопробіг зі Святогірська до кордону з Харківською областю. Там жителі Святогірська зустрілися з жителями Ізюма і на знак єднання розгорнули прапор завдовжки 35 метрів. Цей прапор під час Революції Гідності перебував на Майдані в Києві", - йдеться у дописі.
- Президент України Володимир Зеленський 22 січня опублікував звернення до українців, у якому привітав із Днем Соборності.
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