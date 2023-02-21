"Айнтрахт" - "Наполі": де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
У вівторок, 21 лютого, у першій грі 1/8 Ліги чемпіонів німецький "Айнтрахт" приймає італійський "Наполі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зустріч відбудеться у Франкфурті та розпочнеться о 22:00. Наживо її транслюватиме Megogo.
На груповому раунді "Наполі" випередив у квартеті A англійський "Ліверпуль", нідерландський "Аякс" та шотландський "Рейнджерс".
"Айнтрахт" фінішував у групі D слідом за англійським "Тоттенгемом" та залишив позаду португальський "Спортинг" та французький "Марсель".
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. 1-й матч
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Наполі" (Італія)
21 лютого
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
- В іншому матчі італійський "Мілан" виявився сильнішим за англійський "Тоттенгем".
- 15 лютого лондонський "Челсі" з українцем Михайлом Мудриком у складі поступився дортмундській "Борусії".
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