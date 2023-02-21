"Айнтрахт" - "Наполі": де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зустріч відбудеться у Франкфурті та розпочнеться о 22:00. Наживо її транслюватиме Megogo.

На груповому раунді "Наполі" випередив у квартеті A англійський "Ліверпуль", нідерландський "Аякс" та шотландський "Рейнджерс".

"Айнтрахт" фінішував у групі D слідом за англійським "Тоттенгемом" та залишив позаду португальський "Спортинг" та французький "Марсель".

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. 1-й матч

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Наполі" (Італія)

21 лютого

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo