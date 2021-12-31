Азаров позивається до РНБО та СБУ, щоб позбутися санкцій

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Серед вимог позову - визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій, та зобов'язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Азаров просить ОАСК визнати протиправною бездіяльність РНБО, коли вона не скасувала санкції проти експрем'єр-міністра. Ще одна вимога - зобов'язати РНБО скасувати ці санкції.

Зараз ОАСК вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

