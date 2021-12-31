Азаров позивається до РНБО та СБУ, щоб позбутися санкцій
Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував позов колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони
Про це повідомляє пресслужба суду.
"Серед вимог позову - визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій, та зобов'язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Азаров просить ОАСК визнати протиправною бездіяльність РНБО, коли вона не скасувала санкції проти експрем'єр-міністра. Ще одна вимога - зобов'язати РНБО скасувати ці санкції.
Зараз ОАСК вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
- Нагадаємо, 9 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників. Серед них - Азаров, Янукович, Поклонська та інші.
- 30 грудня ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича проти Ради щодо позбавлення його повноважень у 2014 році.
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