Азербайджан припинить видавати візи громадянам Ірану в аеропортах, - ЗМІ

Таку інформацію із посиланням на посольство Ірану в Азербайджані поширив портал APA.az.

"Громадян Ірану, які відвідають Азербайджан, просять заздалегідь отримати візу ASAN (електронну - ред.) або отримати візу в Генеральному консульстві Азербайджану в Тебрізі", - йдеться у повідомленні.

Також ще раз доводиться до відома, що сухопутні кордони Азербайджану та Ірану закриті.

Погіршення стосунків Азербайджану та Ірану

З початком нинішнього 2023 року взаємини між обома країнами перебувають в критичному стані.

27 січня на посольство Азербайджану у Тегерані було скоєно збройний напад. Начальника служби безпеки установи застрелили, ще двох співробітників поранили. Як наслідок, 30 січня Азербайджан звинуватив Іран у незабезпеченні безпеки дипломатів та евакуював своє посольство з Ірану.

У березні в Азербайджані викрили іранську "шпигунську мережу". Тоді ж офіційний Баку заявляв про надто сильно наближення військового літака з Ірану до кордону з Азербайджаном.

При цьому Азербайджан критикує Іран за підтримку вірменських сепаратистів у Нагірному Карабасі, а Іран висловлює невдоволення зближенням Азербайджану з Ізраїлем.