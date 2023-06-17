Азербайджан припинить видавати візи громадянам Ірану в аеропортах, - ЗМІ
Починаючи з 23 червня 2023 року, Азербайджан припиняє видачу віз громадянам Ірану у своїх міжнародних аеропортах
Таку інформацію із посиланням на посольство Ірану в Азербайджані поширив портал APA.az.
"Громадян Ірану, які відвідають Азербайджан, просять заздалегідь отримати візу ASAN (електронну - ред.) або отримати візу в Генеральному консульстві Азербайджану в Тебрізі", - йдеться у повідомленні.
Також ще раз доводиться до відома, що сухопутні кордони Азербайджану та Ірану закриті.
Погіршення стосунків Азербайджану та Ірану
З початком нинішнього 2023 року взаємини між обома країнами перебувають в критичному стані.
27 січня на посольство Азербайджану у Тегерані було скоєно збройний напад. Начальника служби безпеки установи застрелили, ще двох співробітників поранили. Як наслідок, 30 січня Азербайджан звинуватив Іран у незабезпеченні безпеки дипломатів та евакуював своє посольство з Ірану.
У березні в Азербайджані викрили іранську "шпигунську мережу". Тоді ж офіційний Баку заявляв про надто сильно наближення військового літака з Ірану до кордону з Азербайджаном.
При цьому Азербайджан критикує Іран за підтримку вірменських сепаратистів у Нагірному Карабасі, а Іран висловлює невдоволення зближенням Азербайджану з Ізраїлем.
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