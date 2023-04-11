Про це пише міноборони Вірменії та оборонне відомство Азербайджану.

Вірменія заявила, що о 16:00 армія Азербайджану відкрила вогонь по вірменським військовим, які проводили інженерні роботи. Відомство стверджує, що Вірменія відкрила вогонь у відповідь.

Своєю чергою Азербайджан заявляє, що ЗС Вірменії обстріляли зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії на Лачинському напрямку.

Обидві сторони повідомляють, що є загиблі та постраждалі.

Пізніше були опубліковані повідомлення про повторні атаки.

Вірменія стверджує, що о 17:30 Азербайджан відкрив мінометний вогонь, ЗС Вірменії обороняються. Своєю чергою Азербайджан стверджує, що напруга зберігається, армія країни здійснює відповідні дії, а вірменські військові зазнали значних втрат.