Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах, є постраждалі з обох сторін
У вівторок, 11 квітня, Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах та провокації, є постраждалі з обох сторін
Про це пише міноборони Вірменії та оборонне відомство Азербайджану.
Вірменія заявила, що о 16:00 армія Азербайджану відкрила вогонь по вірменським військовим, які проводили інженерні роботи. Відомство стверджує, що Вірменія відкрила вогонь у відповідь.
Своєю чергою Азербайджан заявляє, що ЗС Вірменії обстріляли зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії на Лачинському напрямку.
Обидві сторони повідомляють, що є загиблі та постраждалі.
Пізніше були опубліковані повідомлення про повторні атаки.
Вірменія стверджує, що о 17:30 Азербайджан відкрив мінометний вогонь, ЗС Вірменії обороняються. Своєю чергою Азербайджан стверджує, що напруга зберігається, армія країни здійснює відповідні дії, а вірменські військові зазнали значних втрат.
- 25 березня сили Азербайджану порушили режим припинення вогню і зайняли раніше вірменські позиції в районі доріг Ханкенді-Халфалі-Туршсу і Ханкенді-Косалар-Мірзаляр-Туршсу на північ від Лачинського коридору.
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