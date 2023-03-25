Про це ідеться в офіційній заяві Міністерства оборони Азербайджану.

Збройні сили Азербайджану відновили наступальні дії в районі Нагірного Карабаху, встановивши контроль над дорогами Ханкенді-Халфалі-Туршсу і Ханкенді-Косалар-Мірзаляр-Туршсу на північ від Лачинського коридору. Цими шляхами відбувалося забезпечення вірменських сил боєприпасами, - вважають у відомстві.

"Перевезення з Вірменії живої сили, боєприпасів, мін та інших засобів військового призначення для незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковано російський миротворчий контингент, останніми днями набули інтенсивного характеру. Ці перевезення здійснюються особливо у нічний час доби та в туманну погоду," - ідеться у повідомленні.

Офіційний Баку також звинуватив Вірменію у будівництві нових доріг за кількома маршрутами, а також у розширенні вже наявних.

"Незаконними вірменськими збройними формуваннями ведуться роботи з прокладання нових доріг кількома маршрутами, що пролягають через гірські й ґрунтові ділянки. У цих цілях використовується військова, інженерна та спеціальна техніка, а як робоча сила - особи, які проходять військову службу за контрактом, і місцеві жителі", - заявили в міноборони.

З огляду на ці фактори, підрозділи ЗС Азербайджану виконали необхідні контрольні заходи, аби запобігти використанню зазначених доріг для незаконної діяльності - пояснили у відомстві. Також таким чином "було перервано постачання боєприпасів з Вірменії".