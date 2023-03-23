Прем'єр Вірменії Пашинян анонсував підписання мирної угоди з Азербайджаном
Прем'єр-міністр Вірменії Ніколо Пашинян анонсував укладення мирної угоди з Азербайджаном і пообіцяв, що нового загострення між країнами не буде
Про це він написав у твітері.
"Між Вірменією та Азербайджаном буде мирний договір, і він базуватиметься на спільних офіційних заявах, прийнятих на найвищому рівні. Нового загострення не буде! Міжнародна спільнота має рішуче підтримати цей наратив", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, 13 вересня 2022 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та контрольованої Росією ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, – ред.) допомоги у врегулюванні конфлікту з Азербайджаном. Проте країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу".
- Рада ЄС із закордонних справ 17 жовтня ухвалила рішення створити Моніторинговий потенціал ЄС у Вірменії (EUMCAP) шляхом розгортання у Вірменії спостерігачів ЄС з моніторингової місії ЄС у Грузії (EUMM). У листопаді Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи. Міністр закордонних справ Вірменії у листі до Борреля 27 грудня 2022 року закликав ЄС розгорнути цивільну місію у Вірменії.
- А 23 січня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення створити цивільна місія Євросоюзу EUMA. 20 лютого вона запрацювала у Вірменії.
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