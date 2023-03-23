Прем'єр Вірменії Пашинян анонсував підписання мирної угоди з Азербайджаном

Про це він написав у твітері.

"Між Вірменією та Азербайджаном буде мирний договір, і він базуватиметься на спільних офіційних заявах, прийнятих на найвищому рівні. Нового загострення не буде! Міжнародна спільнота має рішуче підтримати цей наратив", - йдеться у дописі.